¿Retrasos en el Metro CDMX? Sigue el estatus de las líneas en vivo este lunes 15 de junio
¡Que no se te haga tarde! Revisa cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y llega a tiempo a tu escuela o trabajo hoy lunes 15 de junio.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 15 de junio de 2026.
¡Considéralo! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas al público hasta nuevo aviso. Para llegar al centro de la capital del país es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
¿Retrasos en el Metro CDMX? Sigue el estatus de las líneas en vivo este lunes 15 de junio
Así va la Línea 3
Usuarios reportan varios retrasos en la Línea 3, que corre entre Universidad e Indios Verdes. Indican que los trenes se detienen por demasiado tiempo en cada estación.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX pueden agilizar el servicio de la Línea 3, dirección Universidad?? Viene haciendo base en cada estación…— Nicole LM (@NicoleGLM) June 15, 2026
¿Qué pasa en Línea 1?
Usuarios de redes sociales comparten fotos de trenes detenidos en estaciones de la Línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán. Señalan que hay varios retrasos en el paso de convoyes.
La circulación de trenes es nula. No mientas. pic.twitter.com/N3yeEL3bmD— Ivy Rs (@ivy_sauer) June 15, 2026
El STC dice que hay paso constante de trenes, pero usuarios tienen otros datos
El Metro CDMX asegura que hay afluencia alta de usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y A y que el avance de trenes es constante.
Sin embargo, usuarios indican que han estado detenidos por más de 10 minutos en la estación Coyoacán de la Línea 3, en dirección a Universidad.
¿Cuál circulación constante? Más de 10 minutos detenidos en Coyoacán hacia Universidad 😐— Viviana del Río (@Viviana_delRio) June 15, 2026
Siguen problemas en Línea 6
Usuarios aseguran que salieron desde las 6:00 de la mañana de la terminal Martín Carrera de la Línea 6 y aún no llegan a El Rosario.
Más temprano, el Metro CDMX indicó que retiraron un tren para revisión y agilizan el avance de convoyes.
Que pasa @MetroCDMX línea 6, super atorados. Salimos de carrera a las 06:00 y aun no llegamos a Rosario— Gus Gus RVelazquez (@GustavoCesarRo3) June 15, 2026
Retrasos en Línea 6
Pasajeros señalan que hay retrasos de hasta 17 minutos en la Línea 6, que corre de Martín Carrera a El Rosario. El STC indicó que retiró un tren para revisión.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 6, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026