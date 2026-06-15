¿Retrasos en el Metro CDMX? Sigue el estatus de las líneas en vivo este lunes 15 de junio

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 15 de junio de 2026.

¡Considéralo! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas al público hasta nuevo aviso. Para llegar al centro de la capital del país es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

