Marchas en CDMX EN VIVO: Bloqueos, calles cerradas y tráfico hoy lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio se esperan marchas, calles cerradas, tráfico y bloqueos en la Ciudad de México, CDMX. Debido a ello, te brindamos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en calles de la capital para que no te quedes atorado en el tráfico.

En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de este inicio de semana.