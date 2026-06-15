Marchas en CDMX EN VIVO: Bloqueos, calles cerradas y tráfico hoy lunes 15 de junio
Este lunes 15 de junio se esperan marchas, bloqueos, calles cerradas y tráfico en la CDMX; sigue el reporte completo para que no te quedes atorado en el tráfico.
Este lunes 15 de junio se esperan marchas, calles cerradas, tráfico y bloqueos en la Ciudad de México, CDMX. Debido a ello, te brindamos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en calles de la capital para que no te quedes atorado en el tráfico.
En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de este inicio de semana.
Marchas en CDMX: Bloqueos, calles cerradas y tráfico hoy lunes 15 de junio
loqueo en la calle Canela afecta la circulación en Granjas México
Se reporta un cierre total a la circulación sobre la calle Canela, a partir de la Avenida Añil, en la colonia Granjas México (alcaldía Iztacalco), debido a la presencia de un grupo de manifestantes que obstruye el paso vehicular.
Para evitar la zona afectada y rodear el congestionamiento, las autoridades viales recomiendan utilizar como rutas alternas:
- Viaducto Río de la Piedad
- Avenida Canal de Tezontle
Bloqueo en la Avenida Aztecas provoca afectaciones en Coyoacán
Se reporta un cierre total a la circulación sobre la Avenida Aztecas, a la altura de la calle Reyna Ixtlixóchitl, debido a la presencia de un grupo de manifestantes que obstruye el paso vehicular en la zona.
El bloqueo genera severos asentamientos viales y retrasos para quienes transitan por este sector de la alcaldía Coyoacán.
Para evitar la zona afectada y el congestionamiento, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar como ruta alterna:
- Avenida División del Norte
Qué marchas se esperan para este lunes
1. Álvaro Obregón (Desde Temprana Hora)
- Grupo: Trabajadores Eventuales Precarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero.
- Hora: 07:00 horas.
- Lugar: Oficinas Centrales del IMSS-Bienestar (Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn).
2. Tlalpan (Acceso a la CDMX)
- Grupo: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
- Hora: 10:30 horas.
- Lugar: Caseta de Tlalpan (Autopista México-Cuernavaca, Col. Los Cipreses).
3. Cuauhtémoc (Zona Centro)
- Grupo: Santuario Ajolote.
- Hora: 14:00 horas.
- Lugar: Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro).
Prevén movilización en la caseta de la autopista México-Cuernavaca
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un aviso preventivo ante una movilización social programada para este lunes 15 de junio de 2026, alrededor de las 10:30 horas, en la plaza de cobro de la autopista México - Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con los reportes oficiales, se prevé que el grupo de manifestantes realice una protesta permitiendo el "paso libre" (levantamiento de plumas) en los módulos de cobro.