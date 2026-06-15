Detienen en CDMX al “Juez del Bienestar” que llegó al cargo tras elección judicial de Morena

Carlos "N", juez de la Ciudad de México (CDMX), quien llegó al cargo tras la elección judicial que impulsó Morena, fue detenido en las primeras horas de este domingo 14 de junio de 2026. La detención del llamado "Juez del Bienestar" se registró a la 05:55 horas de este fin de semana en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

Policías de la Secretaría de Seguridad (SSC) lo arrestaron en una casa ubicada en las calles Benito Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, de la alcaldía Coyoacán.

El "Juez del Bienestar" fue presentado ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán-1 para quedar a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

¿Por qué detuvieron al "Juez del Bienestar"?

De acuerdo con información consultada por Azteca Noticias, cuando los oficiales llegaron, una mujer de 57 años de edad, señaló a un hombre que se encontraba en el lugar, dijo que era su hermano y, momentos antes la agredió verbalmente a su familia y a ella. Carlos "N", quien ha sido señalado por su falta de preparación y por ser afín a Morena.

Prueba de ello fue el momento en que determinó vinculada proceso a un hombre, pero la defensa de esta persona, le recriminó al juez que ni siquiera había concluido el proceso en contra del acusado y Carlos "N" se retractó de lo que había determinado.

🇲🇽 | PREPOTENTE: El Juez del Bienestar, que fue exhibido en redes sociales por ser un inútil, está amenazando a los usuarios que señalaron su incompetencia y que le pidieron que se retire del cargo: "Vas a rogar por tu libertad""mugroso". pic.twitter.com/fFvstlrLDc — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) September 11, 2025

El caso que evidenció la falta de conocimiento ocurrió durante una audiencia realizada el 9 de septiembre de 2025, apenas 8 días después de que junto con más juzgadores rindiera protesta al cargo.

Esta situación quedó registrada en una grabación de una sala de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México.Sin embargo, al ser exhibido, el juez amenazó a su contraparte y, en un mensaje, le advirtió que eliminara la publicación o iba rogar por su libertad.

