¡Suplicó por ayuda y le negaron atención! Hombre murió agonizando en puertas del hospital Rubén Leñero | Mientras Dormía

Una escena de tragedia, emergencia y preocupación se vivió Mientras Usted Dormía en la Ciudad de México. Un hombre murió en la entrada del hospital Rubén Leñero , luego de permanecer agonizando durante más de cuatro horas sin recibir atención médica. El caso encendió la alerta sobre seguridad, protocolos y el sistema de salud; generando incertidumbre entre usuarios y familiares de pacientes.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre llegó grave, solo y en aparente situación vulnerable. Testigos relataron que incluso se arrastró hasta la puerta del área de urgencias para pedir ayuda, pero personal de seguridad le solicitó una identificación, la cual no llevaba consigo, por lo que no le permitieron el ingreso.

Usuarios del hospital narraron que médicos y enfermeras pasaban frente a él, pero nadie le brindó auxilio inmediato. El hombre permaneció recostado en el suelo, tomó un poco de agua y continuó esperando; fue hasta el horario de visita, alrededor de las seis de la tarde, cuando se percataron de que ya había muerto.

Paramédicos del ERUM acudieron al lugar para valorarlo, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Minutos después, personal del hospital ingresó el cuerpo en una camilla, generando caos, indignación y reclamos de quienes presenciaron la escena.

En la banqueta quedaron como evidencia unos tenis, una cobija y dos veladoras, símbolos silenciosos de una muerte que ocurrió a la vista de todos.

Familiares y usuarios exigieron hablar con el encargado en turno, pero aseguran que nunca salió. Una usuaria cuestionó que, en una emergencia, una persona pueda quedar sin atención solo por no portar documentos. El caso expone una realidad preocupante sobre los protocolos y la atención en situaciones críticas.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Murió en la puerta del hospital esperando atención médica. Llegó grave, pidió ayuda, no tenía identificación… y nadie lo dejó pasar.



Agonizó más de 4 horas afuera del Hospital Rubén Leñero. Esta es la realidad de un sistema de salud que aún le debe… pic.twitter.com/gLD6KzTDqs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 15, 2026

Autoridades no han informado si se abrirá una investigación formal, mientras el hecho sigue generando alarma y preocupación en materia de seguridad y salud pública.

Caen seis delincuentes con drogas y armas en la Peralvillo, CDMX

En otro hecho relevante de seguridad, Mientras Usted Dormía, autoridades capitalinas detuvieron a seis personas durante un operativo antidrogas en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

El cateo se realizó en un inmueble ubicado sobre Circuito Interior Río Consulado, tras la autorización de un juez. En el lugar se aseguraron bolsas con drogas, un arma de fuego, cargadores, cartuchos útiles y sustancias con características de anfetamina y fentanilo, consideradas de alto riesgo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.