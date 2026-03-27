¡Imágenes fuertes! Señor patea en la cara a estudiante frente a Secundaria 101 en Coacalco

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un adulto agrede a un menor al exterior de una escuela secundaria en Coacalco, Estado de México.

Aunque la institución pública no se ha pronunciado por la brutal golpiza, el video muestra que todo sucedió durante una riña entre estudiantes, pero de la nada, el señor le patea en la cara a uno de los menores, dejándolo herido.

Captan agresión a estudiante en Coacalco, Edomex

Según primeras versiones, el hecho sucedió a las afueras de la Secundaria 101 “Cuauhtémoc”, en Coacalco. En las imágenes se observa cómo dos alumnos se pelean entre ellos, mientras la gente solo graba.

Al fondo, se escucha la voz de un señor gritando “agarralo bien hijo, dale en la cara”. De repente, se ve como el hombre le suelta una patada en el rostro al menor de camisa guinda, dejándolo tendido sobre el pavimento.

🚨 Video muestra a un adulto agrediendo a un menor frente a la Secundaria 101 “Cuauhtémoc” en Coacalco, Estado de México.



👀 En las imágenes, el hombre interviene en una riña estudiantil y lanza una patada directa al rostro de un joven, dejándolo tendido.



📢 Según el audio, el… pic.twitter.com/pRj7IcKifE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

Obviamente la agresión causó demasiada indignación, por lo que varias personas le comenzaron a reclamar de que es un niño a quién golpeó, y que lo tenían todo grabado, mientras este de manera agresiva le decía al otro niño que ya se fueran.

En el audio se escucha que el presunto agresor sería el padre de uno de los alumnos involucrados, quien además lo incita a continuar la agresión.

¿Qué se sabe del agresor?

Primeras versiones señalan que el hombre que iba acompañando de varios tipos, interceptaron al menor de playera guinda y comenzaron a amenazarlo.

A pesar de las fuertes imágenes, ninguna autoridad se presentó en la zona y hasta el momento no se reportan detenidos.

En tanto que, el menor fue atendido por paramédicos, quienes arribaron al sitio tras recibir el reporte de una persona lesionada.

Violencia en menores: ¿por qué se reportan tantas riñas escolares?

El nivel de violencia que se vive en el país empieza a replicarse en los menores. Cada vez son más frecuentes los videos en que niños protagonizan riñas fuera de las escuelas.

Alumnas jalándose del cabello y golpeándose en el piso, niños dándose de patadas, y los padres incentivando este tipo de conductas. Hechos que deberían preocupar a las autoridades educativas, porque ya no es un solo caso aislado.

Pero mientras no se atienda la salud mental, se atiendan los entornos de violencia y se establezcan protocolos claros para atender estos casos, más vídeos seguirán haciéndose virales, sin que ningún adulto intervenga.

