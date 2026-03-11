¡Ni el policía pudo con ellas! Graban pelea campal entre alumnas del CETIS 32 en Venustiano Carranza

Esto ya resulta alarmante, y es que otra agresión escolar se volvió a viralizar en redes sociales, luego de que el pasado lunes 9 de marzo, diversas alumnas del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 32 protagonizaran una pelea campal, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX).

Lo peor de todo es que un policía, al verse rebasado en número, ni siquiera hizo el esfuerzo para separarlas. En tanto que ellas continuaron con la riña, hasta involucrar a los familiares.

Captan pelea en el CETIS 32 de la alcaldía Venustiano Carranza

De acuerdo con los primeros reportes, la pelea ocurrió en las inmediaciones del plantel ubicado sobre avenida Río Churubusco, en la colonia Adolfo López Mateos.

En el video que circula en redes sociales se observa cómo dos jovencitas comienzan a golpearse, hasta caer al suelo, mientras otros estudiantes solo graban y hasta alientan los golpes.

Violencia entre jóvenes vuelve a encender alarmas en #CDMX 🚨



En redes circula un video donde dos mujeres, presuntamente estudiantes de una escuela en @A_VCarranza, se enfrentan a golpes pese a la presencia de un policía que intentó detener la pelea sin éxito.



Hasta ahora no… pic.twitter.com/Ooo99y5evw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un elemento de la Policía Auxiliar acudió al lugar tras recibir el reporte de una riña afuera de la escuela, pero al ver la situación, este intentó pedir ayuda de más elementos mujeres.

Incluso en el video se puede ver cómo llega a separarlas, pero las estudiantes ni se inmutan. Al contrario, ellas se siguen jalando del cabello, mientras otras dos mujeres las rodean.

Pelea entre alumnas se vuelve más grande; ¿y las autoridades?

En las imágenes se ve cómo otras jóvenes se suman al enfrentamiento, al parecer para defender a sus amigas. En cuestión de segundos, la pelea se convierte en una riña campal con empujones, gritos y golpes.

Para ese momento, ningún uniformado estaba presente, y en el video se observa cómo alrededor de seis mujeres comienzan a golpearse entre sí.

#TarjetaInformativa l El lunes 09 de marzo, un oficial de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC acudió a las inmediaciones de una escuela de nivel medio superior, localizada en la avenida #RíoChurubusco, en la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía @A_VCarranza, debido al reporte… pic.twitter.com/F7TOejuhE2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 10, 2026

Por ello, la Policía Auxiliar informó que personal de Inspección Policial abrió una carpeta de investigación para revisar cómo actuó el oficial que aparece en las imágenes, y así establecer si siguió todos los protocolos.

Por otro lado, personal del Sector Arenal sostuvo una reunión con autoridades del plantel, entre ellos el subdirector y personal administrativo.