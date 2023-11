Hombre rocía gasolina y prende fuego a Nadia Adame; murió por gravedad de quemaduras

Un hombre identificado como Luis Vázquez Coronado rocío gasolina y prendió fuego a Nadia Adame, frente a sus hijos para después escapar del lugar, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Desafortunadamente la mujer murió por la gravedad de las quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo.

Este crimen se registró la noche del lunes en calle El Cerrito, Colonia Campestre en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes en donde se encontraba Nidia Adame, junto con el sujeto identificado como Luis Enrique Vázquez Coronado.

Aunque hay medios locales que refieren que se trata de su esposo, la hermana de la víctima, Araceli “A” aseguró que el sujeto identificado por ella, no era su pareja, ni el padre de sus hijos.

La hermana realizó una publicación con la fotografía del supuesto agresor de Nadia Adame:

“Su nombre es Luis Vázquez Coronado, el día de ayer (en el municipio de Pabellón de Arteaga), lanzó combustible a mi hermana Nidia Adame para después prenderle fuego, provocando su fallecimiento el día de hoy y dejando sin madre a 4 niños menores de edad. Ya hay una denuncia en fiscalía, pero solicito de su ayuda ya que aún no aparece, cualquier información nos será de mucha ayuda. NO era su pareja, NO era el padre de sus hijos y NO tenía derecho a quitarle la vida de una manera tan cruel e inhumana. Gracias”, se lee en la publicación de Facebook.

La hermana de Nadia Adame, difundió en sus redes sociales una fotografía del presunto agresor a quien identifica como Luis Vázquez Coronado, quien se encuentra prófugo desde que cometió la brutal agresión.

¿Qué pasó con Nadia Adame tras ser rociada con gasolina?

De acuerdo con los reportes preliminares y una de las versiones de los hechos, la pareja sostuvo una fuerte discusión, pero el hombre fuera de control tomó un recipiente que contenía gasolina se lo lanzó y le prendió fuego.

Como es lógico, la mujer comenzó a gritar desesperada pidiendo ayuda. En la casa estaban sus hijos y al escuchar a su mamá la vieron envuelta en llamas, los niños intentaron auxiliarla.

Los más pequeños apagaron a la mujer y el mayor salió a la calle para pedir ayuda, en tanto que el agresor aprovechó esta situación para escapar.

Al parecer, un automovilista que pasaba por el lugar, se detuvo y al escuchar al menor, subió a la mujer a su auto y la traslado al Hospital General de Pabellón de Arteaga dónde la víctima fue estabilizada y posteriormente trasladada al Hospital Hidalgo, donde por la la quemaduras de segundo y tercer grado perdió la vida.

Hasta el momento nada se sabe del agresor a pesar de que familiares de Nidia Adame subieron a las redes sociales la fotografía del agresor.