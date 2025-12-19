Conmoción en la Obrera: Sujeto pelea con su pareja y se lanza de un quinto piso

Una disputa familiar terminó en una tragedia fatal en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. Un hombre de 42 años de edad perdió la vida tras arrojarse al vacío desde el quinto piso de un edificio habitacional ubicado en la emblemática colonia Obrera.

La movilización policiaca se registró sobre la Avenida 20 de Noviembre, luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaran a los servicios de emergencia sobre una persona que había sufrido una caída de altura en un inmueble de la zona.

¿Qué pasó en la colonia Obrera? Pelea termina en tragedia

Al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) se entrevistaron con un familiar directo para esclarecer los hechos. Un joven de 18 años, identificado como hijastro de la víctima, relató a los uniformados los momentos de tensión previos al desenlace.

Según el testimonio del joven, su padrastro sostuvo una fuerte discusión con su mamá (pareja sentimental del occiso). Tras la pelea, el hombre tomó la decisión de arrojarse por la ventana del departamento.

Hallan al hombre sin signos vitales

Paramédicos acudieron al punto para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad del impacto.

La zona fue acordonada por la policía capitalina conforme a los protocolos, en espera de los Servicios Periciales. El caso fue turnado al agente del Ministerio Público, quien abrirá la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y confirmar la mecánica de los hechos.

Esta información la dio a conocer la propia Secretaría de Seguridad a través de una tarjeta informativa, luego de que trascendiera la presencia de un cuerpo sin vida en dicho domicilio.

Fueron las propias autoridades quienes confirmaron la versión de este incidente, en el que se vieron involucradas el padrastro, la mamá y el hijo; fue este último quien reveló los detalles iniciales.

