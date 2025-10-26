Intentó dispararle a sus hermanos por acusarlo de robo en Sonora y arma se traba dos veces

Un hombre en Sonora es investigado por tentativa de feminicidio y homicidio contra sus hermanos, luego de que fue acusado de un robo, no obstante, el arma con la que los amenazó se trabó.

El presunto responsable fue identificado como Isaías “N”, quien fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora este sábado.

Hombre discutió con su hermana y le apuntó a otro hermano también

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2025, alrededor de las 15:21 horas, en un domicilio ubicado en la colonia El Polvorín, en Santa Ana, donde el imputado, Isaías “N”, discutió con su hermana Rebeca “N” al reprocharle que lo había acusado de un robo.

El sujeto sacó un arma de fuego y le apuntó, pero otro hermano llamado Israel “N” intervino para pedirle que se calmara, sin embargo, el agresor le apuntó directamente en la cabeza, cortó cartucho y accionó el gatillo, pero el arma no detonó.

Enseguida volvió a apuntar a hermano, esta vez a la altura del pecho, y accionó el gatillo por segunda ocasión y el arma no se detonó nuevamente. Sin embargo, el imputado volvió a amenazar a su hermana Rebeca “N” apuntándole con el arma y la golpeó con la cacha en la cabeza, causándole lesiones leves.

Encarcelan a sujeto que amenazó a sus hermanos en Sonora

La Fiscalía de Sonora informó que Isaías “N” fue procesado por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y homicidio calificado con traición y ventaja en grado de tentativa, ambos en concurso real del delito, cometidos en perjuicio de sus hermanos, Rebeca “N” e Israel “N”.

Tras su captura se llevó a cabo la audiencia ante un juez, en la que se determinó ampliar el término a 144 horas para la vinculación a solicitud de la defensa, pero se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

“El ataque fue detenido gracias a la pronta y oportuna intervención de elementos de la policía municipal, quienes arribaron al lugar tras recibir el reporte de auxilio, logrando evitar que el imputado concretara el feminicidio de su hermana y el homicidio de su hermano”, informó la institución.