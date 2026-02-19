¿Por qué ordenaron a Elba Esther Gordillo pagar millones de pesos?

Elba Esther Gordillo, exlíderesa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tendrá que pagar millones de pesos por impuestos.

Esta acción fue ordenada por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dio un revés judicial contra Gordillo.

¿Por qué Elba Esther Gordillo deberá pagar millones de pesos?

La sentencia del máximo tribunal del país menciona que se le ordena a Elba Esther Gordillo pagar más de 19 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2008 y 2009.

El ISR representa una de las principales contribuciones por parte de personas físicas y personas morales, destinadas a sumar a las finanzas públicas de un país.

Esta contribución se calcula aplicando una tarifa proporcional y progresiva sobre los ingresos obtenidos durante un ejercicio fiscal, abarcando una variedad de rubros tales como sueldos, actividades empresariales, arrendamiento financiero y ganancias por enajenación de bienes, entre otros.

La administración tributaria tiene la función de vigilar su correcta aplicación y recaudación, proporcionando a su vez el marco normativo para su cumplimiento.

Elba Esther Gordillo gana demanda que exigía pagar impuestos

Hace cuatro años, en octubre de 2022, Elba Esther Gordillo Morales ganó una demanda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que le exigía pagar impuestos varios por el ejercicio fiscal de 2011.

Durante una sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se argumentó que se controvirtió la violación a la garantía de audiencia de Gordillo, lo cual resultó fundado porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia debido a que se encontraba encarcelada durante la revisión de gabinete que le fue practicada, por lo que no le fue posible ejercer debidamente su defensa.

Con un voto en contra y 9 a favor, la Sala Superior del TFJA aprobó la ponencia en la que se resolvió que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, decisión que en esta ocasión favoreció a ella.

