Una mujer en el municipio de Nezahualcoyótl, Estado de México, denunció que fue víctima de extorsión por parte de su amiga, quien resultó ser policía municipal de La Paz.

La probable responsable negó los hechos al ser señalada por la víctima, quien pidió ayuda a la policía de Nezahualcoyótl; no obstante, antes de ser arrestada, dio su versión de los hechos.

Policía amenazó a amiga en Neza para que le diera dinero

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, adscritos al Sector Maravillas, detuvieron a Lucía “N”, de 34 años, quien fue señalada como probable responsable del delito de extorsión.

Los oficiales fueron alertados por la víctima que solicitó auxilio, indicando que la mujer la había extorsionado exigiéndole más de 150 mil pesos, a cambio de no causarle daño a ella ni a su familia, haciendo referencia a un supuesto vínculo con un grupo delictivo.

Oficial acusada dijo que estaba ayudando a su amiga en un caso de extorsión

El reporte de la policía municipal señala que la presunta responsable manifestó ser policía municipal y aseguró que solamente se encontraba ahí en el lugar apoyando a su amiga, en un tema de extorsión.

Sin embargo, la víctima la señaló de manera directa a su amiga como la persona que la estaba extorsionando, precisando además que la ahora detenida es policía municipal de La Paz.

Aseguran 3 mil 500 pesos a policía acusada de extorsión

Al realizarle una revisión preventiva, los oficiales le encontraron a la oficial acusada $3 mil 500 pesos en efectivo, los cuales fueron reconocidos por la afectada como parte del dinero previamente entregado producto de la extorsión.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien determinará su situación legal.

¿Cómo se castiga la extorsión en el Estado de México?

El delito de extorsión, según el Artículo 6 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, se investigará y perseguirá de oficio.

El Artículo 15 establece que a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

