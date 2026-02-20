Tragedia en CDMX: Mujer muere tras caer de un edificio de 8 pisos en la diagonal Patriotismo

La tarde de este jueves 19 de febrero, una mujer perdió la vida tras presuntamente arrojarse de un edificio de ocho pisos en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

Una mujer murió al caer de aproximadamente 8 pisos de altura, en la diagonal Patriotismo, en la colonia Alfonso Reyes, @AlcCuauhtemocMx en #CDMX



Aún se desconocen las circunstancias del accidente.



Peritos de la Fiscalía trabajan en el lugar.



Vía @Fher_Torito pic.twitter.com/VpaqZVAwNE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Mujer presuntamente se arroja de un edificio en CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos al sector Roma, atendieron el reporte de una mujer que habría caído desde un edificio.

De inmediato, los policías acordonaron la zona para permitir el arribo de los servicios de emergencia y facilitar el trabajo de las autoridades ministeriales. Minutos más tarde, paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmar la muerte, se avisó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias legales y localizar a los familiares de la víctima.

De manera preliminar, se presume que tenía entre 20 y 30 años de edad; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Una crisis silenciosa: cifras de suicidio en México

Informes de la Organización Panamericana de la Salud advierten que, desde que la covid-19 fue declarada pandemia en marzo de 2020, aumentaron los factores de riesgo asociados al suicidio, como el estrés, el duelo, dificultades económicas y la falta de atención en la salud mental.

Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que más de 700 mil personas mueren por suicidio cada año en el mundo, siendo la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

En México, la capital se ubica entre las entidades con mayor número de suicidios a nivel nacional. Datos oficiales indican que en 2025 se registraron 493 casos, con mayor incidencia en mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24 años.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, en CDMX está disponible la Línea de la Vida (800 911 2000), 0311 (Locatel) y los Centros de Cuidado de las Emociones.