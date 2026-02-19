Marchas CDMX HOY 19 de febrero: 10 concentraciones, calles cerradas y alternativas viales EN VIVO
No llegues tarde este jueves 19 de febrero 2026; FIA trae para ti actualizaciones en tiempo real sobre afectaciones en calles de la CDMX por marchas.
La Ciudad de México se prepara para enfrentar una agenda de movilidad sumamente activa durante este jueves 19 de febrero de 2026. De acuerdo con los registros oficiales de las instituciones de seguridad capitalinas, se anticipa una serie de desplazamientos ciudadanos que incluyen una marcha principal, diversas concentraciones en puntos estratégicos, así como actividades recreativas y deportivas que impactarán el tránsito vehicular en múltiples demarcaciones de la metrópoli.
En total, las autoridades han previsto la realización de 10 concentraciones distintas y una decena de eventos de entretenimiento a lo largo del día, sumados a las actividades de rodaje mencionadas.
Marchas CDMX HOY 19 de febrero; calles cerradas y alternativas viales EN VIVO
Rodadas ciclistas HOY
Al caer la noche, la dinámica de la ciudad girará hacia los recorridos sobre ruedas. En el sur de la capital, colectivos ciclistas han organizado una rodada que cruzará las demarcaciones de Benito Juárez y Coyoacán.
El inicio de este recorrido está previsto después de las 20:00 horas, partiendo del Foro Hermanos Soler y de un centro de acopio situado en la colonia Avante. Los ciclistas tienen como meta arribar a la colonia Presidentes Ejidales Primera Sección.
De manera simultánea, la comunidad automotriz también tendrá presencia con una rodada convocada por la agrupación The Performance List, que comenzará a las veintiuna horas en la colonia Romero de Terreros, aunque el trayecto final no ha sido precisado de antemano.
Continúa cierre de circulación en Obrero Mundial; zonas afectadas
Manifestantes realizan el cierre de circulación de Obrero Mundial en dirección al Poniente a partir de Eje 1 Ponientes, a la altura de Enrique Rébsamen.
Estas son las alternativas viales: Diagonal San Antonio y La Morena.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Obrero Mundial en dirección al Poniente a partir de Eje 1 Poniente, por manifestantes a la altura de Enrique Rébsamen. #AlternativaVial Diagonal San Antonio y La Morena. pic.twitter.com/tcyKzGxADp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 19, 2026
Manifestantes bloquean circulación de Obrero Mundial
Un grupo de manifestantes bloqueó la circulación de Obrero Mundial, en dirección al Poniente a la altura de Enrique Rébsamen. Alternativas viales: Diagonal San Antonio y La Morena.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Obrero Mundial en dirección al Poniente a la altura de Enrique Rébsamen. #AlternativaVial Diagonal San Antonio y La Morena. pic.twitter.com/dl6aYV1vPN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 19, 2026
Concentraciones
En la alcaldía Iztapalapa, la actividad se concentrará principalmente en torno a instancias judiciales y penitenciarias. Por la mañana, cerca de las 10:00 horas, integrantes de la agrupación denominada Las Tonantzin se darán cita en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en la zona de Lomas de San Lorenzo.
Más tarde, pasadas las 13:00 horas, la atención se trasladará al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En ambos puntos, el objetivo de los grupos civiles es brindar soporte y acompañamiento a víctimas durante el desarrollo de dos procesos de audiencia programados por el sistema judicial local.
Cierre vial en calle Amberes por obras; zonas afectadas
Continúa el cierre vial en la calle Amberes desde Hamburgo hasta Liverpool en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por obras de mantenimiento.
Alternativas viales: Niza y Varsovia.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por #Obras de mantenimiento. #AlternativaVial Niza y Varsovia. pic.twitter.com/M5dMlqEJVj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 19, 2026
Marchas CDMX
El evento central en cuanto a movilización peatonal tendrá lugar en la alcaldía Cuauhtémoc al mediodía. Antiguos empleados de la desaparecida Ruta 100 han programado un desplazamiento que iniciará en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para concluir en la Plaza de la Constitución. Esta marcha representa el punto más crítico de las manifestaciones registradas para la jornada.