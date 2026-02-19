Marchas CDMX HOY 19 de febrero: 10 concentraciones, calles cerradas y alternativas viales EN VIVO

Al caer la noche, la dinámica de la ciudad girará hacia los recorridos sobre ruedas. En el sur de la capital, colectivos ciclistas han organizado una rodada que cruzará las demarcaciones de Benito Juárez y Coyoacán.

El inicio de este recorrido está previsto después de las 20:00 horas, partiendo del Foro Hermanos Soler y de un centro de acopio situado en la colonia Avante. Los ciclistas tienen como meta arribar a la colonia Presidentes Ejidales Primera Sección.

De manera simultánea, la comunidad automotriz también tendrá presencia con una rodada convocada por la agrupación The Performance List, que comenzará a las veintiuna horas en la colonia Romero de Terreros, aunque el trayecto final no ha sido precisado de antemano.