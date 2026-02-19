“Paga o no vendes": Caen dos por agredir y cobrar cuotas a ambulantes del Centro Histórico

Como parte de la estrategia para combatir el delito de extorsión en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a dos hombres señalados por exigir dinero en efectivo a comerciantes del Centro Histórico.

La captura de los implicados, identificados como Pedro "N" y Rafael "N", se realizó en el cruce de la avenida Hidalgo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención fue posible gracias a una denuncia ciudadana y a la intervención directa de los oficiales, quienes detectaron el momento en que los sujetos agredían verbalmente a un vendedor para imponerle una "cuota" de protección.

Pedro "N" y Rafael "N" fueron detenidos en calles del Centro Histórico tras una denuncia ciudadana relacionada con el delito de extorsión.



Modus operandi: Cobros por derecho de piso en el Centro CDMX

De acuerdo con las investigaciones y el testimonio de la víctima, los detenidos utilizaban la intimidación para forzar a los comerciantes a entregar pagos semanales. La condición impuesta era que, de no entregar el efectivo, no se les permitiría ocupar los espacios en la vía pública para comercializar sus productos.

Al momento de la detención, los agentes procedieron con una revisión preventiva conforme a los protocolos, logrando asegurar los siguientes objetos:



Dinero en efectivo (producto de la presunta extorsión).

10 identificaciones .

. Una bicicleta eléctrica y un teléfono celular.

Un radio de frecuencia cerrada.

Perfil de los extorsionadores de vendedores ambulantes en el Centro

Tras realizar un cruce de información en las bases de datos oficiales, se reveló que ambos detenidos cuentan con historial ante las autoridades:



Pedro "N" (51 años): Registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 1994 por el delito de Lesiones. Rafael "N" (71 años): Cuenta con una carpeta de investigación abierta en 2021 por el delito de despojo.

Ambos sujetos fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

