Violento asalto en Tultitlán: cae uno tras robo de auto; niña estaba dentro | VIDEO
Una familia fue víctima de la delincuencia en Tultitlán por sujetos que se acercaron para robarles un auto, en el cual estaba una niña; el robo quedó grabado.
Un hombre fue detenido como presunto implicado en un violento asalto a una familia en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), hechos que quedaron registrados en video.
Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a un individuo identificado como Yehri “N”, quien se encuentra relacionado con el robo con violencia de un vehículo registrado el pasado 15 de enero de 2026.
Revelan video del asalto a familia en Tultitlán
En el video del momento del robo se aprecia a tres ladrones amenazando con un arma de fuego a un hombre para robarle su automóvil, a bordo del cual se encontraba una menor de edad.
Los hechos ocurrieron en la colonia Alborada 1 cerca de las 7:00 horas. En el video se aprecia un automóvil rojo estacionado con una de las puertas abiertas, mientras un hombre está afuera.
No obstante, después llegaron los sujetos armados y amenazaron al hombre, a quien exigieron que les diera las llaves.
Una mujer comenzó a gritar pidiendo que bajen a una niña que estaba dentro del automóvil, de manera que uno de los asaltantes abrió la puerta trasera y sacó a la menor del vehículo.
Los delincuentes lograron escapar; sin embargo, dentro del vehículo iba una cámara, que grabó a los asaltantes conversar luego del robo.
ASÍ LA INSEGURIDAD EN #TULTITLÁN— Daniel de Rosas (@danielderosastv) February 16, 2026
Sujetos armados robaron un auto donde había una menor a quien afortunadamente bajaron.
Un vecino los enfrentó 🔫
Uno de los delincuentes, dijo, que el arma se encasquilló.
🚓 Ni sus luces @AztecaNoticias pic.twitter.com/cYAxYGySyc
Cae presunto implicado en asalto en Tultitlán con tres más
Junto con él, también fueron detenidos otros tres hombres en posesión de un arma de fuego y narcóticos, por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.
Los agentes también detuvieron a tres hombres más identificados como Miguel “N”, Edwin Antonio “N” y Luis Manuel “N”.
Los detenidos iban a bordo de un vehículo en posesión de un arma de fuego y dosis de estupefacientes, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
En tanto, el automóvil que fue robado logró ser recuperado.
#Resultados.— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 19, 2026
Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a un individuo identificado como como Yehri "N", quien se encuentra relacionado con el robo con violencia de un vehículo registrado el pasado 15 de enero en el municipio de #Tultitlán, hecho que quedó videograbado y fue… pic.twitter.com/vtw0r8aPDa