Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Violento asalto en Tultitlán: cae uno tras robo de auto; niña estaba dentro | VIDEO

Una familia fue víctima de la delincuencia en Tultitlán por sujetos que se acercaron para robarles un auto, en el cual estaba una niña; el robo quedó grabado.

Un hombre fue detenido tras un violento asalto a una familia en Tultitlán.
El violento robo de un auto a una familia en Tultitlán quedó grabado.|FGJEM
Notas,
Seguridad

Escrito por: Iván Ramírez

Un hombre fue detenido como presunto implicado en un violento asalto a una familia en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), hechos que quedaron registrados en video.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a un individuo identificado como Yehri “N”, quien se encuentra relacionado con el robo con violencia de un vehículo registrado el pasado 15 de enero de 2026.

Revelan video del asalto a familia en Tultitlán

En el video del momento del robo se aprecia a tres ladrones amenazando con un arma de fuego a un hombre para robarle su automóvil, a bordo del cual se encontraba una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Alborada 1 cerca de las 7:00 horas. En el video se aprecia un automóvil rojo estacionado con una de las puertas abiertas, mientras un hombre está afuera.

No obstante, después llegaron los sujetos armados y amenazaron al hombre, a quien exigieron que les diera las llaves.

Una mujer comenzó a gritar pidiendo que bajen a una niña que estaba dentro del automóvil, de manera que uno de los asaltantes abrió la puerta trasera y sacó a la menor del vehículo.

Los delincuentes lograron escapar; sin embargo, dentro del vehículo iba una cámara, que grabó a los asaltantes conversar luego del robo.

Cae presunto implicado en asalto en Tultitlán con tres más

Junto con él, también fueron detenidos otros tres hombres en posesión de un arma de fuego y narcóticos, por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.

Los agentes también detuvieron a tres hombres más identificados como Miguel “N”, Edwin Antonio “N” y Luis Manuel “N”.

Los detenidos iban a bordo de un vehículo en posesión de un arma de fuego y dosis de estupefacientes, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

En tanto, el automóvil que fue robado logró ser recuperado.

Tags relacionados
Estado de México Delitos en México Seguridad y Justicia

Notas