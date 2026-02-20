Violento asalto en Tultitlán: cae uno tras robo de auto; niña estaba dentro | VIDEO

Un hombre fue detenido como presunto implicado en un violento asalto a una familia en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), hechos que quedaron registrados en video.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a un individuo identificado como Yehri “N”, quien se encuentra relacionado con el robo con violencia de un vehículo registrado el pasado 15 de enero de 2026.

Revelan video del asalto a familia en Tultitlán

En el video del momento del robo se aprecia a tres ladrones amenazando con un arma de fuego a un hombre para robarle su automóvil, a bordo del cual se encontraba una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Alborada 1 cerca de las 7:00 horas. En el video se aprecia un automóvil rojo estacionado con una de las puertas abiertas, mientras un hombre está afuera.

No obstante, después llegaron los sujetos armados y amenazaron al hombre, a quien exigieron que les diera las llaves.

Una mujer comenzó a gritar pidiendo que bajen a una niña que estaba dentro del automóvil, de manera que uno de los asaltantes abrió la puerta trasera y sacó a la menor del vehículo.

Los delincuentes lograron escapar; sin embargo, dentro del vehículo iba una cámara, que grabó a los asaltantes conversar luego del robo.

ASÍ LA INSEGURIDAD EN #TULTITLÁN



Sujetos armados robaron un auto donde había una menor a quien afortunadamente bajaron.



Un vecino los enfrentó 🔫



Uno de los delincuentes, dijo, que el arma se encasquilló.



— Daniel de Rosas (@danielderosastv) February 16, 2026

Cae presunto implicado en asalto en Tultitlán con tres más

Junto con él, también fueron detenidos otros tres hombres en posesión de un arma de fuego y narcóticos, por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.

Los agentes también detuvieron a tres hombres más identificados como Miguel “N”, Edwin Antonio “N” y Luis Manuel “N”.

Los detenidos iban a bordo de un vehículo en posesión de un arma de fuego y dosis de estupefacientes, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

En tanto, el automóvil que fue robado logró ser recuperado.