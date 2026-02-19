¡Tragedia en el Velódromo! Atacan a balazos a joven en deportivo de la Jardín Balbuena

¡Última hora! Durante la mañana de este 19 de febrero 2026, un joven fue atacado a balazos al interior del Velódromo, ubicado en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Elementos de la policía capitalina se encuentran en el lugar de los hechos resguardando la zona.

Sin detenidos tras ataque a balazos en Velódromo; autoridades investigan

Los primeros reportes indican que la víctima se encontraba en la zona de ejercicios al aire libre, en la parte posterior del deportivo cuando ocurrió el tiroteo; se desconoce el estado de salud del joven.

Hasta el momento no se sabe nada sobre la identidad del responsable del ataque a balazos, así como la razón por la que disparó en contra del joven.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), se encuentran en el lugar de los hechos en espera de la Fiscalía General de Justicia capitalina para comenzar con las investigaciones.

#AlMomento Se registra tiroteo dentro de un deportivo de la colonia Jardin Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza #CDMX hay una persona sin vida.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/aURt3r1HXm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

