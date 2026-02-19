¡Tragedia en el Velódromo! Atacan a balazos a joven en deportivo de la Jardín Balbuena
El joven se encontraba en la zona de ejercicios al aire libre en el deportivo de la Jardín Balbuena, cuando comenzó la agresión; autoridades investigan los hechos.
¡Última hora! Durante la mañana de este 19 de febrero 2026, un joven fue atacado a balazos al interior del Velódromo, ubicado en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
Elementos de la policía capitalina se encuentran en el lugar de los hechos resguardando la zona.
Sin detenidos tras ataque a balazos en Velódromo; autoridades investigan
Los primeros reportes indican que la víctima se encontraba en la zona de ejercicios al aire libre, en la parte posterior del deportivo cuando ocurrió el tiroteo; se desconoce el estado de salud del joven.
Hasta el momento no se sabe nada sobre la identidad del responsable del ataque a balazos, así como la razón por la que disparó en contra del joven.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), se encuentran en el lugar de los hechos en espera de la Fiscalía General de Justicia capitalina para comenzar con las investigaciones.
#AlMomento Se registra tiroteo dentro de un deportivo de la colonia Jardin Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza #CDMX hay una persona sin vida.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026
Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/aURt3r1HXm
¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?
La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?
- Lo primero es tirarse al suelo, no basta con arrodillarse o agacharse.; suelta cualquier objeto que esté en tus manos.
- No buscar al tirador, basta con identificar de qué dirección vienen las balas para retirarse lo antes posible en la dirección contraria.
- No corra, no empuje y no grite al oír detonaciones, pues cualquiera de estas acciones podría llamar la atención de los responsables de la balacera.
- Es importante usar los oídos para identificar cualquier sonido o peligro que se aproxime, no es recomendable mirar directamente ni investigar.