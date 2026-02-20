Liberan a Lady Naucalpan tras morder a ciclista en Polanco

El caso de la mujer apodada en redes sociales como Lady Naucalpan, señalada por morder a una doctora ciclista en la Ciudad de México (CDMX), dio un giro, luego de ser detenida por policías en Polanco.

Victoria “N”, de 23 años, enfrentará su proceso legal en libertad, luego de ser acusada por los delitos de lesiones dolosas y amenazas en contra de una doctora en la alcaldía Miguel Hidalgo. La agresión quedó grabada y el video se difundió en redes sociales.

Surge la #LadyNaucalpan |



Graban a mujer que presume que su abuelo es el Presidente Municipal de #Naucalpan, agredió a una mujer en la CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/mm2ea6MPXy — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 19, 2026

¿Qué se sabe de Lady Naucalpan tras agresión a doctora en Polanco?

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la detuvieron tras percatarse de una riña entre unas mujeres en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel.

Cuando las oficiales llegaron, separaron a las involucradas; sin embargo, dos de ellas trataron de darse a la fuga a bordo de un automóvil, el mismo que dirigieron hacia una de las policías con la finalidad de agredirla.

Lady Naucalpan dijo ser nieta de exalcalde

Una vez controlada la situación, una de las mujeres comenzó a insultar y amenazar a las oficiales, y refirió ser nieta de exalcalde de Naucalpan, en el Estado de México.

La mujer de 23 años fue detenida y puesta a disposición del juez cívico, quien determinaría su sanción correspondiente.

