Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de cocaína en el mar de Colima; lo identificó EU

En una operación coordinada en aguas del Pacífico, personal de la Armada de México interceptó un semisumergible que transportaba aproximadamente 4 toneladas de cocaína frente a las costas de Colima. El aseguramiento, realizado por la Secretaría de Marina (Semar), incluyó la detención de tres tripulantes y el decomiso de 179 bultos de diversas dimensiones.

Este hallazgo se suma a una semana de intensa actividad en mares mexicanos, donde las operaciones marítimas han logrado el aseguramiento de casi 10 toneladas de esta misma sustancia.

Localización en alta mar: El despliegue táctico

La intercepción de la Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés) ocurrió a más de 250 millas náuticas (aproximadamente 463 kilómetros) al sur suroeste del puerto de Manzanillo. Para lograr el alcance de la unidad, las autoridades desplegaron un operativo compuesto por:



Una patrulla oceánica que realizó el contacto físico y aseguramiento.

que realizó el contacto físico y aseguramiento. Dos aeronaves de ala fija y dos de ala móvil para el rastreo aéreo.

y para el rastreo aéreo. Dos patrullas interceptoras de apoyo en superficie.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación contó con la colaboración de inteligencia internacional proveniente del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH) de los Estados Unidos, lo que permitió precisar la ruta del semisumergible.

La Semar interceptó un semisumergible en Manzanillo con 4 toneladas de cocaína, sumando 10 toneladas aseguradas en la última semana.



Este semisumergible fue detectado con información del Comando Norte de EU y 179 bultos de cocaina.#Seguridad pic.twitter.com/gfXkZjkREp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Impacto en el tráfico marítimo de narcóticos

El uso de estas embarcaciones diseñadas para navegar al ras del agua sigue siendo una de las estrategias principales para el traslado masivo de alcaloides hacia el norte del continente. Al ser naves de difícil detección visual y por radar, requieren de vigilancia permanente para su localización.

En el lugar, además de la droga, fueron capturados tres tripulantes, a quienes se les informaron sus derechos antes de ser trasladados a puerto para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar el peso oficial de la carga una vez que ingrese al puerto y se realicen las diligencias de ley.

Afectación a las estructuras financieras

Este aseguramiento representa una afectación directa a la economía de los grupos delictivos que operan en el corredor del Pacífico. Según datos de la Secretaría de Marina, la interceptación de estas 4 toneladas impide que millones de dosis lleguen a las redes de comercialización local e internacional.

Tanto los detenidos como el material asegurado permanecerán bajo custodia de las autoridades federales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

