Hombre transmite en Instagram el asesinato de su exesposa y después se suicida

Un hombre mató a su exesposa y a otras dos personas mientras transmitía el asesinato en vivo a través de su cuenta de Instagram, al final el sujeto se suicidó, lo que causó conmoción en Bosnia y Herzegovina por la trágica muerte de los cuatro.

Durante el tiroteo perpetrado por el hombre, quien fue identificado como Nermin Sulejmanovic, de 35 años de edad, otras tres personas resultaron heridas, y tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Antes de iniciar el tiroteo, el hombre hizo algunas amenazas: “Estoy esperando para cargar mi arma antes de continuar”. Tras las advertencias, el alcalde de la localidad de Gradačac declaró estado de emergencia.

“Hay una especie de estado de emergencia en Gradačac. Se ordenó a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de las áreas públicas. La Policía está buscando intensamente al asesino, las fuerzas reforzadas están en el terreno, espero que la agonía termine pronto”, comentó.

DISTURBING👇🏻 - Crazy bodybuilder Livestreams The Execution of Ex-Wife



35 year old Nermin Sulejmanovic, a Bosnian bodybuilder filmed multiple clips documenting a violent gun spree.



Then on Friday morning he live streamed an execution of his ex-wife with over 10,000 live viewers.… pic.twitter.com/Xl9gwyj6yJ — Jambo 𝕏 (@thajambo) August 12, 2023

Hombre mata a su esposa y transmite en vivo

Mientras transmitía el asesinato en vivo, Sulejmanovic hizo algunos comentarios como que alguien lo había denunciado a la policía, y le disparó al oficial que llegó a atender la emergencia.

“Quien me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó. Le disparé al policía, pero se escapó”. También enumeró a todas las personas que había matado en el tiroteo”.

De acuerdo con medios locales, además de matar a su exesposa, Sulejmanovic acabó con la vida de un hombre y su hijo que se cruzaron en su camino; también hirió a un oficial y a una mujer.

Tras la incesante búsqueda, la fiscalía confirmó que habían hallado al sospechoso sin vida; explicaron que el hombre se suicidó en el área donde cometió los tres homicidios”.

