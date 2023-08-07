¡Terror! Reconocida doctora mata a su bebé de 4 meses y luego se suicida en Nueva York

Una historia de terror se vivió en el condado de Westchester en Nueva York, Estados Unidos, tras darse a conocer que una reconocida doctora mató a su bebé y posteriormente se suicidó, así lo informó la policía del estado en un comunicado de prensa.

“Un asesinato-suicidio”, así calificaron las autoridades neoyorquinas el crimen. Aún investigan qué originó que la oncóloga, identificada como Krystal Cascetta, tomara esa decisión, de momento ya recrearon la escena del crimen.

Doctora mató a su bebé al dispararle mientras dormía

Los primeros indicios reportan que la doctora Cascetta ingresó a la habitación de la menor, mientras dormía, a las 7 a.m. del pasado sábado 5 de agosto. En ese momento abrió fuego contra la menor y posteriormente se suicidó. Los padres de la mujer se encontraban en el domicilio por lo que rápidamente avisaron a las autoridades, quienes constataron la muerte de ambas.

Agregaron que la bebé tenía una edad de cuatro meses y medio y era la única hija de Krystal Cascetta. El esposo de la oncóloga se encontraba fuera de casa y se desconoce si ambos tenían problemas maritales, por esto en los próximos días podrían interrogarlo.

¿Quién era Krystal Cascetta, oncóloga de Nueva York que asesinó a su hija?

El nombre de Krystal Cascetta es reconocido entre los neoyorquinos, durante su etapa profesional se desempeñó como jefa del centro de Mount Sinai en Queens. Sin embargo, desde temprana edad mostró una vocación por la Medicina, en su época estudiantil fue profesora asistente en un centro de salud y se especializó en investigar ensayos clínicos sobre el cáncer de mama.

Egresada de la Albany Medical College, la oncóloga logró ser admitida por la Sociedad de Honor Gold Humanism tras demostrar su excelencia clínica y la pasión por servir a la sociedad, un ejemplo fue atender los llamados durante la pandemia de Covid-19, pues trabajó en la primera línea.

“Se preocupaba por los pacientes”: Pacientes se despiden de la oncóloga

A pocas horas de su muerte, los pacientes que fueron atendidos por la oncóloga de Nueva York se pronunciaron en sus redes sociales para lamentar su muerte. Recordaron que tomó la decisión de dedicarse a esta profesión tras la muerte de una persona cercana, quien tenía cáncer de mama. Otros desconocen qué situación atravesaba la especialista, pues siempre se le notaba feliz con las personas.