VIDEO: Denuncian agresión contra perro que buscaba refugiarse de la lluvia en Hospital de Especialidades de Campeche

El Hospital Gral. de Especialidades de Campeche "Dr. Javier Buenfil Osorio", se convirtió en el escenario de un nuevo caso de maltrato animal, después de que elementos de seguridad de la clínica sacaran a golpes y patadas a un pequeño perro que buscaba refugiarse de la lluvia en las instalaciones.

Video exhibe agresión contra perro que buscaba refugio de la lluvia

Videos registrados por testigos, y que rápidamente tomaron fuerza en redes sociales por lo polémico del caso, muestran el momento exacto en el que dos vigilantes agreden al pequeño perro que, por miedo, no se dejaba tocar y sólo buscaba una salida para escapar.

Ante la mirada de los pacientes que esperaban su turno, los guardias de seguridad se encargaron de acorralar al pequeño y, ante el nerviosismo, el perro intenta defenderse, lo que desencadena que los guardias le propinen golpes y patadas al tiempo en el que animal decide escapar.

Tras la difusión del breve clip, ciudadanos solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes para sancionar a los responsables de la agresión.

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🚨 INDIGNACIÓN EN CAMPECHE | Un video en redes sociales desató críticas tras mostrar a un perrito siendo expulsado de un hospital donde se resguardaba de la lluvia.

Ciudadanos debaten si ocurrió en la UMAA IMSS No. 14 o en el Hospital de Especialidades. 🐾🌧️ pic.twitter.com/6JYjUr4yIr — Portal Noticias Campeche (@portalnoticamp) June 3, 2026

Abren investigación por presunto maltrato animal en hospital de Campeche

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas informó que ya recibió una denuncia formal por presunto maltrato animal y abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del Hospital de Especialidades de Campeche.

De acuerdo con la autoridad, agentes ministeriales acudieron al lugar para iniciar las primeras diligencias y recabar información que permita determinar posibles responsabilidades; el caso será integrado para su eventual presentación ante un Juez de Control.

Las autoridades recordaron que el maltrato animal constituye un delito en el estado y puede ser sancionado con multas económicas que van desde los 12 mil hasta los 22 mil pesos y penas de prisión.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando reacciones entre ciudadanos y asociaciones protectoras de animales que exigen que los hechos no queden impunes.