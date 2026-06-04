Las autoridades del Estado de México emitireron dos fichas de alerta AMBER para localizar a José Pablo Esquivel Sosa y Anzury Yamileth Sosa, de diez años, quienes desaparecieron en el municipio de Ecatepec en el Edomex. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que existe preocupación por la integridad de los menores, ya que podrían ser víctimas de un delito.

De acuerdo con los reportes oficiales, los dos menores de edad fueron vistos por última vez durante la jornada del pasado 27 de abril de 2026 en la colonia Miguel Hidalgo, y desde ese entonces se desconoce su paradero por lo que las autoridades conseirad que podrían encontrarse en una situación de riesgo.

¿Quién es José Pablo Esquivel Sosa?

José Pablo Esquivel Sosa tiene 5 años de edad, mide aproximadamente 1 metro de altura, pesa alrededor de 25 kilogramos y es de complexión delgada. El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla color azúl y una chamarra negra con rojo. Las autoridades mexiquenses señalaron que el menor salió de su domicilio y desde ese momento se perdió el contacto con él.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/S70uWxlLBE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 3, 2026

¿Quién es Anzury Yamileth Sosa Oliver?

La segunda ficha de búsqueda corresponde a Anzury Yamileth Sosa Oliver, una niña de diez años de edad. Ella mide aproximadamente 1.20 metros de altura, persa cerca de 30 kilogramos y tiene tez blanca, cabello negro lacio y ojos café claro.

Cuando fue vista por última vez, la menor vestía un pantalón de mezclilla negro, blusa roja y una chamarra verde con la leyenda: "Free Fire". Al igual que José Pablo, desapareció el 27 de arbil de 2026 en la colonia Miguel Hidalgo.

Alerta AMBER México: ¿Qué hacer si tienes información?

Las autoridades de la entidad solicitan a la población que culauqiwr dato que pueda contribuir a la localización de estos menores desaparecidos en el Edomex, sea reportado de inmediato a las canales oficiales:

Emergencias: 911



Alerta Amber México



Locatel Estado de México: (722) 167 88 08



Alerta Amber Estado de México: 800 89 029 40.

Cabe decir que cada minuto cuenta cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades destacan que la difusión de las fichas de búsqueda en redes sociales, medios de comunicación, además de en grupos comunitarios puede ser determinante para acelerar una localización; ¡ayuda a localizarlos!

