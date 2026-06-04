¿Qué ha pasado con el caso de Roxana Guzmán? Dan detalles de cómo fue su secuestro hace 48 horas en Nanchital, Veracruz

Se cumplen 48 horas del terrible secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue sustraída de su vivienda en Nanchital, Veracruz, por un grupo de hombres armados que entraron por la fuerza.

La directora del medio local Pulso Informativo del Sureste fue privada de su libertad el pasado martes 2 de junio; ¿qué se sabe hasta ahora de su caso?

¿En dónde está la periodista que levantaron en Veracruz?



La comunicadora Roxana Guzmán, fue privada de la libertad por un grupo de sujetos que irrumpió en su domicilio en el municipio de Nanchital.



Un video captado por ella, muestra el momento en que los individuos forzan la… pic.twitter.com/ksRTPFUc3U — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

Así fue el secuestro de Roxana Guzmán

El secuestro de la periodista fue entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana en su propia casa, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Nanchital.

Según los testimonios de los que se encontraban en el momento de la sustracción, varios sujetos que traían armas de fuego rompieron los accesos de la casa para entrar de forma violenta, provocando pánico entre los familiares de Roxana.

Mamá de Roxana presenció el secuestro de su hija

Durante el hecho, los delincuentes golpearon a las personas que estaban dentro de la vivienda e hicieron destrozos dentro de ella. Los familiares relataron que en medio del forcejeo se escuchó al menos una detonación de arma de fuego.

La madre de Roxana Guzmán resultó lesionada físicamente y, debido a la gravedad, tuvo que ser trasladada a un hospital.

Familiares colaboran con los investigadores sin ver resultados

Hasta este jueves 4 de junio de 2026, se han cumplido 48 horas desde que se llevaron a Roxana, sin que se tengan noticias sobre dónde se encuentra la comunicadora.

Los seres queridos de Roxana confirmaron que aportaron todos los datos requeridos por las autoridades desde el primer momento; aunque, dejaron claro que no han sabido nada más de lo que está sucediendo con el caso.

🔻#RoxanaGuzmán, directora del medio "Pulso Informativo del Sureste", desapareció en Nanchital, #Veracruz. De acuerdo con reportes, al menos tres hombres armados ingresaron a su domicilio y se la llevaron por la fuerza. Desde entonces, no se conoce su paradero.



Antonio Hidalgo… pic.twitter.com/FWMm4eBvdV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 3, 2026

Fiscalía General de Veracruz sigue sin avances en el caso de Roxana

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó, el día del secuestro, que iniciaron una carpeta de investigación y que mantienen un despliegue operativo para dar con el paradero de la periodista.

A pesar del incremento en el patrullaje de las fuerzas estatales y federales en los accesos a Nanchital, la dependencia gubernamental no ha dado más detalles sobre la identidad de los agresores ni cuál habría sido la causa del crimen, mucho menos de alguna señal del paradero de Roxana.