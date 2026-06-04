Cuando una falsa oferta de trabajo se vuelve pesadilla: Localizan en Tamaulipas a dos adolescentes de Nuevo León
Dos menores de Nuevo León fueron rescatados tras caer en una vacante falsa; te damos algunas claves para identificar falsas ofertas de empleo y evitar riesgos.
En Nuevo León, la Fiscalía General informó que dos menores originarios de ese estado fueron localizados en Tamaulipas después de haber sido reportados como desaparecidos. Según las autoridades, los adolescentes fueron atraídos por falsas ofertas de empleo. Al llegar al vecino estado, los reclutadores los retuvieron contra su voluntad.
¿Qué sucedió con los menores localizados en Tamaulipas?
La investigación indicó que los jóvenes, de 16 años, aceptaron la propuesta de trabajo y se trasladaron a Tamaulipas, donde presuntamente los reclutadores usaron engaños para mantenerlos.
La Fiscalía explicó que, tras recibir la denuncia, coordinó una colaboración con las autoridades tamaulipecas para ubicar a las personas afectadas y gestionar su regreso a Nuevo León.
Acciones de las autoridades tras el rescate de los jóvenes de Nuevo León engañados
De acuerdo con el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, los dos jóvenes lograron “evadir la custodia que tenían”. Después fueron puestos a disposición de las autoridades de Tamaulipas y se concretó su rescate.
Las autoridades señalaron que, tras su localización, ambos menores quedaron bajo resguardo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para recibir atención y protección.
Cómo detectar ofertas de trabajo engañosas
Para evitar caer en falsas ofertas de empleo, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México da las siguientes recomendaciones. Usar plataformas oficiales, como el Portal del Empleo del Servicio Nacional de Empleo.
- Verificar empresas y vacantes mediante la búsqueda de sus redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto. En caso de que no haya, esa es una primera señal de desconfianza.
- Buscar en internet el nombre de la empresa junto a palabras clave como “fraude”, “experiencias” u “opiniones”, para saber si otras personas han caído en falsas ofertas.
- Usar un correo exclusivo para postularse al trabajo y no poner información sensible, como la dirección, en el currículum.
- Informar a una persona de confianza sobre el lugar y hora de la cita de la supuesta entrevista de trabajo.
- Desconfiar de ofertas poco realistas donde prometen sueldos muy altos sin experiencia ni referencias.
- Evitar propuestas en zonas remotas de otros estados donde ofrezcan recoger a la persona en centrales camioneras, ya que podrían ser casos de trata de personas.