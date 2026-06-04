Cuando una falsa oferta de trabajo se vuelve pesadilla: Localizan en Tamaulipas a dos adolescentes de Nuevo León

En Nuevo León, la Fiscalía General informó que dos menores originarios de ese estado fueron localizados en Tamaulipas después de haber sido reportados como desaparecidos. Según las autoridades, los adolescentes fueron atraídos por falsas ofertas de empleo. Al llegar al vecino estado, los reclutadores los retuvieron contra su voluntad.

¿Qué sucedió con los menores localizados en Tamaulipas?

La investigación indicó que los jóvenes, de 16 años, aceptaron la propuesta de trabajo y se trasladaron a Tamaulipas, donde presuntamente los reclutadores usaron engaños para mantenerlos.

La Fiscalía explicó que, tras recibir la denuncia, coordinó una colaboración con las autoridades tamaulipecas para ubicar a las personas afectadas y gestionar su regreso a Nuevo León.

Acciones de las autoridades tras el rescate de los jóvenes de Nuevo León engañados

De acuerdo con el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, los dos jóvenes lograron “evadir la custodia que tenían”. Después fueron puestos a disposición de las autoridades de Tamaulipas y se concretó su rescate.

Las autoridades señalaron que, tras su localización, ambos menores quedaron bajo resguardo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para recibir atención y protección.

Cómo detectar ofertas de trabajo engañosas

Para evitar caer en falsas ofertas de empleo, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México da las siguientes recomendaciones. Usar plataformas oficiales, como el Portal del Empleo del Servicio Nacional de Empleo.