Ataque armado contra una pareja en el fraccionamiento Solares de Zapopan moviliza a las autoridades

Una intensa movilización policial se registró en las inmediaciones del exclusivo fraccionamiento Solares, luego de que un hombre y una mujer fueron víctimas de una agresión directa a balazos. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Paseo de la Luna, casi en su intersección con Paseo de la Estrella, dentro del citado municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba a bordo de un vehículo compacto en color blanco cuando el tripulante de una camioneta familiar les cerró el paso de manera abrupta. Acto seguido, el agresor sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas para posteriormente darse a la fuga. Elementos de la policía municipal acudieron rápidamente al sitio tras recibir el reporte del tiroteo.

Un herido en el lugar y una mujer trasladada por sus propios medios

Al arribar a la escena, los oficiales encontraron a un hombre herido de bala tirado en la entrada de un conjunto de departamentos. Los paramédicos que llegaron al lugar estabilizaron a la víctima, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en ambos brazos, y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Durante el resguardo de la zona, los policías municipales fueron notificados de que la mujer que lo acompañaba también resultó lesionada en el ataque; sin embargo, logró ser evacuada por sus propios medios y fue trasladada en un vehículo particular a un hospital privado de la región. Hasta el momento, la comisaría del municipio no ha proporcionado mayor información sobre la gravedad de las heridas o el estado de salud actual de la fémina.

Investigan conflicto vial como posible móvil de la agresión

La escena del crimen y el automóvil blanco de las víctimas quedaron bajo un estricto resguardo policial para preservar los indicios. El caso fue turnado de inmediato a la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo personal pericial se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y de abrir la carpeta de investigación.

Aunque no se descarta ninguna línea de investigación, una de las versiones preliminares recopiladas por las autoridades en el sitio señala que un altercado o conflicto vial previo entre los conductores pudo haber detonado la agresión, un dato clave que ya está siendo analizado por los agentes ministeriales para identificar al agresor y la camioneta involucrada.