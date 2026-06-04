VIDEO: Estudiante buscaba hacerse cargo de un niño durante operativo y termina golpeado por policías en Morelos

En el municipio de Cuautla, Morelos, fue exhibido un nuevo caso de presunto abuso de autoridad, después que vecinos captaran el momento exacto en el que policías estatales agreden a un estudiante durante un operativo.

En imágenes registradas por testigos de la zona se observa que, durante la intervención de las autoridades, los ánimos escalan entre varios uniformados de la policía estatal de Morelos y un estudiante que se acercó al operativo para conocer qué ocurría con un familiar y hacerse cargo de un niño pequeño que se encontraba en el lugar.

¿Qué muestra el video del operativo de la Policía en Cuautla, Morelos?

De acuerdo con las grabaciones difundidas, al sitio llegó un adolescente con uniforme escolar que buscaba obtener información sobre cuáles eran los motivos de la detención y resguardar al menor que permanecía en medio del operativo.

Sin embargo, la interacción con los elementos estatales pronto se volvió tensa; en el metraje se observa una discusión entre el joven y varios uniformados, quienes le impiden acercarse mientras continúan con las acciones relacionadas con la detención.

Las imágenes también muestran momentos de forcejeo y reclamos verbales; ante esta situación, usuarios que compartieron el material señalaron que el estudiante intentaba documentar lo ocurrido con su teléfono celular, situación que generó nuevas confrontaciones con algunos de los agentes presentes.

Luego de unos segundos con los ánimos 'encendidos', las autoridades permitieron que el estudiante se llevara al pequeño; no obstante, antes de alejarse, los oficiales le lanzaron una última advertencia y unos cuantos golpes más.

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La gran mayoría de los morelenses NO confía en la policía, según datos oficiales. Un caso más de abus0 policial quedó grabado en video. https://t.co/rKwMV9uqcm! 🚨🌐 pic.twitter.com/SbB3B5l1Aw — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 4, 2026

Secretaría de Seguridad inicia investigación interna

Horas después de que el caso alcanzara gran difusión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó el inicio de una investigación interna para revisar la conducta de los elementos involucrados.

La dependencia indicó que analizará las grabaciones y la actuación de los policías para determinar si existieron irregularidades durante el operativo; hasta el momento no se han dado a conocer conclusiones sobre el caso ni posibles sanciones.