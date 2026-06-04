VIDEO: Así fue la impactante persecución de un tráiler robado que dejó autos destrozados en autopista México-Pachuca

Lo que parecía una jornada normal para ciertos automovilistas, terminó convirtiéndose en una escena digna de una película de acción, esto luego de una intensa persecución en la autopista México-Pachuca que generó momentos de tensión, además de alerta después de qué policías de diversas corporaciones intentaran detener a un tráiler robado.

La movilización en el estado de Hidalgo comenzó en el municipio de Tizayuca, después de que las autoridades recibían reporte de robo de una unidad tipo cisterna. A partir de este momento se despegó un intenso operativo que se extendió por varios kilómetros y que concluyó en territorio del Estado de México, cerca de la desviación hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cómo fue la persecución del tráiler robado en la autopista México-Pachuca?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los presuntos delincuentes intentaron escapar a toda velocidad por la autopista México Pachuca mientras eran seguidos por decenas de patrullas y durante su alocada carrera, la pesada unidad chocó a varios vehículos particulares que circulaban por la zona, provocando daños materiales, además de momentos de pánico entre los conductores. Testigos señalaron que el tráiler tipo cisterna avanzaba de forma imprudente mientras intentaba evadir el cerco olicial que se cerraba cada vez más sobre la importante vialidad.

Persecución de película en la México-Pachuca: ¿Cuántos vehículos resultaron afectados?

Las autoridades informaron que al menos siete vehículos resultaron dañados durante la persecución, además de una patrulla de la Policía Estatal que participaba en el operativo, también estuvo involucrada en un accidente al impactarse contra una camioneta particular.

Las imágenes de difundidas en redes sociales muestran largas filas de automóviles detenidos, además de la presencia de numerosas unidades de emergencia que atendieron la situación.

Persecución en autopista México-Pachuca: ¿Donde fueron detenidos los presuntos responsables?

La persecución concluyó a la altura de Tepojaco en el municipio de Tizayuca, esto ya en el Estado de México, en donde elementos de seguridad lograron interceptar la unidad, además de detener a dos presuntos responsables. Las autoridades también reportaron que una persona resultó lesionada tras ser impactada por el tráiler durante la fuga. Tanto los detenidos como lesionado fueron traslados a un hospital de la zona para su valoración médica y los procedimientos correspondientes.

Después del aseguramiento del tráiler robado y la captura de los sospechosos, la movilización política continúa en distintos puntos para recabar evidencias y determinar la mecánica exacta de estos hechos. El caso enciende nuevamente una preocupación por el robo de transporte de carga en las carreteras de México, un delito que no sólo representa pérdidas económicas millonarias, sino que también ponen en riesgo la vida de conductores y usuarios en las carreteras y autopistas del país.

