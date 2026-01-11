¿Presintió su muerte? Última publicación de Chakin Valadez, influencer asesinado en Baja California

El creador de contenido Isaac Efraín “Chakin” Valadez fue asesinado la mañana del sábado 10 de enero dentro de su camioneta en Ensenada, Baja California.

Medios locales reportaron que el influencer se encontraba estacionado frente a una tienda de conveniencia, cuando fue sorprendido por múltiples impactos de arma de fuego.

Investigan asesinato de Chakin Valadez en Ensenada

Primeros reportes indican que el ataque ocurrió alrededor de las 6:40 horas sobre la calle Emilio Abreu, en el fraccionamiento San Borja, donde vecinos reportaron detonaciones al número de emergencias.

Al arribar, elementos de seguridad localizaron una camioneta Isuzu con un hombre ya muerto. Más tarde, se identificó que la unidad era utilizada por Chakin Valadez tanto para su servicio de paquetería como para la creación de contenido digital.

Según se indicó que, la víctima presentaba impactos de bala principalmente en la cabeza, por lo que paramédicos lo declararon sin signos vitales en el lugar.

El área fue acordonada por agentes municipales y estatales, mientras peritos realizaron el levantamiento de casquillos, fotografías forenses y el procesamiento de la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

La última publicación de Chakin Valadez en redes sociales

Tras confirmarse su asesinato, usuarios en redes sociales comenzaron a viralizar una de las últimas publicaciones en Facebook, la cual muchos interpretaron como un posible presentimiento de su muerte.

“Este viaje parece ser el último, quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es tan real como la velocidad que se percibe al mirar a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer.” Fue su último mensaje.

El post generó cientos de comentarios, donde seguidores expresaron asombro, tristeza y teorías sobre si el creador de contenido intuía que algo malo podía ocurrir.

¿Quién era Chakin Valadez, influencer asesinado en Baja California?

Isaac Efraín Valadez tenía 44 años y era originario de Baja California Sur. Era conocido en el gremio, debido a que compartía recorridos por carretera, en donde también daba tips de seguridad a sus más de 100 mil seguidores.

Vivía en el Ejido Villa de Jesús María, en San Quintín, aunque gran parte de su trabajo lo realizaba entre Santa Rosalía y Ensenada.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado el posible móvil del crimen, aunque sus seguidores han condenado el crimen.