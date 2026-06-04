El Conalep 198 en Huixquilucan, Estado de México (Edomex), fue escenario de violencia luego de que alumnos del plantel fueron agredidos por policías durante una protesta que escaló a la violencia.

A través de redes sociales circularon videos en los que se mostró el momento exacto del altercado. De acuerdo con las grabaciones, oficiales fueron captados agrediendo a alumnos del Conalep y las autoridades informaron que hubo oficiales heridos.

Graban a policías golpean a alumnos del Conalep 198 en Huixquilucan

Policías de Huixquilican fueron grabados enfrentándose con un grupo de alumnos que se manifestaban en el lugar. Publicaciones en redes sociales indicaban que los oficiales los persiguieron y patearon.

Un video evidenció el momento exacto de la situación. Según se aprecia en la grabación, un grupo de policías alcanzó a un alumno a quien patearon en el piso.

Otro fue detenido por los elementos de seguridad, mientras que algunos que se acercaban para impedirlo y que no lo golpearan, fueron replegados por otros oficiales.

¿Qué pasó en el Conalep de Huixquilucan? Esto se sabe

Los estudiantes al parecer protestaban para exigir la destitución de Lizbeth Yazmín Vargas González, directora del plantel 198 ubicado en el Estado de México.

En X se publicaron videos en los que se indicaba que los policías detuvieron a estudiantes de esta escuela de nivel medio superior.

La policía de Huixquilucan detuvo y golpeó a alumnos del Conalep de Huixquilucan que piden la destitución de la directora del plantel.@CNDH @CODHEM @Edomex @delfinagomeza pic.twitter.com/SM0Y0eLGwX — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) June 3, 2026

Gobierno de Huixquilucan responde tras riña en Conalep

Luego de los hechos ocurridos, el gobierno de Huixquilucan informó que alrededor de las 12:15 horas, autoridades escolares del Conalep pidieron apoyo porque adentro estudiantes se encontraban amotinados.

En un comunicado, el gobierno municipal aseguró que los alumnos estaban realizando destrozos y sacando materiales del plantel tras distintas inconformidades, pero no precisó a detalle cuáles.

Cuando los policías llegaron, informó, fueron agredidos con piedras y golpes, por lo que "como reacción y con el fin de frenar los actos de violencia en las inmediaciones del plantel", comenzaron a detener a los alumnos "quienes se encontraban incitando a los demás estudiantes".

Policías de Huixquilucan resultan lesionados

Las autoridades municipales indicaron que tres policías resultaron con lesiones en la cabeza y rostro al ser agredidos con objetos pesados y piedras.

Mientras que ante un aparente abuso policial, el gobierno de Huixquilucan iniciará una investigación ante la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, para determinar las responsabilidades.

Anuncian manifestación en apoyo de alumnos del Conalep

Luego de los hechos fueron detenidos “Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N” para trasladarlos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla, por el delito de lesiones y daños a los bienes.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien determine las responsabilidades, en tanto, en redes sociales se convocó a una manifestación en apoyo a los alumnos golpeados, de quienes las autoridades no informaron su estado de salud. La movilización se tiene prevista para este 4 de junio de 2026 a las 13:00 horas afuera del Conalep.