VIDEO: Captan brutal golpiza de presunto agente del INM a taxista en Chiapas

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación luego de mostrar a un presunto agente del Instituto Nacional de Migración (INM) golpeando a un taxista en plena carretera Ciudad Hidalgo–Tapachula, en la frontera sur de Chiapas.

Las imágenes, grabadas por una mujer que presenció el incidente, muestran cómo el uniformado somete al conductor mediante golpes y patadas mientras varias personas le piden que se detenga. La grabación, de aproximadamente 40 segundos, comenzó a circular la tarde de este miércoles y rápidamente provocó cuestionamientos sobre el actuar de los elementos migratorios en la región.

De acuerdo con versiones difundidas por testigos, el incidente habría comenzado durante una revisión vehicular de rutina. Según esos relatos, el conductor del taxi no se habría negado a la inspección, pero posteriormente se registró una discusión relacionada con la forma en que debía detener su unidad.

VIDEO de la pelea entre agente migratorio y taxista

En el material compartido en plataformas digitales se observa un altercado físico entre el presunto agente migratorio y el taxista. La mujer que realiza la grabación insiste en varias ocasiones para que el uniformado se calme, mientras el conductor permanece sometido durante parte del enfrentamiento.

Testigos aseguran que, tras sentirse intimidado durante la discusión, el chofer descendió del vehículo y momentos después comenzó la agresión física, pero aún no existe una versión oficial.

La identidad del funcionario involucrado ha sido difundida en redes sociales y en diversas publicaciones locales; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada públicamente por el Instituto Nacional de Migración.

A patadas y puñetazos, un agente del Instituto Nacional de Migración agredió a un automovilista por un altercado vial.

La agresión de agente del @INAMI_mx se registró la tarde de este miércoles en el tramo carretero #CiudadHidalgo–#Tapachula en la frontera sur de #Chiapas. pic.twitter.com/a1YEEGizUL — Pedro Gerardo López (@pedrogerardo26) June 4, 2026

Piden al INM investigar los hechos ocurridos en la ruta Ciudad Hidalgo-Tapachula

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales y habitantes de la región exigieron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer si existió abuso de autoridad o violaciones a los derechos humanos del conductor.

Asimismo, han surgido señalamientos sobre presuntos vínculos del funcionario involucrado con mandos de la delegación migratoria en Chiapas. No obstante, estas versiones tampoco han sido corroboradas oficialmente.

Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Nacional de Migración no había emitido ningún comunicado sobre el caso ni informado si existe un procedimiento interno para revisar la actuación del elemento señalado.