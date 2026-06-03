Gobierno de Estados Unidos retira visa a la presidenta de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa

Brighite Granados de la Rosa, presidenta del partido Morena en Chihuahua, confirmó este miércoles 3 de junio que el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Tump, le retiró su visa.

La noticia comenzó a circular durante la mañana luego de que Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN en el estado chihuahuense, asegurara públicamente que la líder morenista había perdido el documento que le permitía ingresar a territorio estadounidense.

Horas después, la propia Brighite Granados confirmó la información y explicó que la medida estaría relacionada con una infracción registrada hace más de una década en el estado de Nuevo México; con ello, se convirtió en la primera presidenta estatal de Morena en Chihuahua que reconoce el retiro de su visa por parte de las autoridades de Estados Unidos.

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