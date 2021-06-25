Hallan homínido en Israel que cambiaría la historia de la evolución

Un grupo de arqueólogos encontraron un homínido en Israel, es decir, restos con una forma similar a la de los humanos, en el yacimiento de Nesher Ramla, los cuales podrían cambiar la historia de la evolución humana.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Science, los restos del homínido encontrados en Israel fueron un fragmento de cráneo y hueso parietal, así como una mandíbula casi completa con gran parte de los dientes.

Este homínido tiene cerca de 130 mil años de antigüedad y una serie de características distintas a las del Homo sapiens y a las de los neandertales, señala el estudio.

Características de homínido cambiarían versión de la evolución humana

El estudio liderado por Israel Heshkovitz, profesor de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, explica que los restos tienen características de distintas especies como del Homo erectus, mientras que los dientes y la mandíbula se asemejan más a las poblaciones neandertales, ambas de distintas épocas, lo que supone una nueva especie, situación que cambiaría la historia de la evolución humana.

Los investigadores consideran que esta nueva población de homínidos, que hasta la fecha era desconocida, fue bautizada como “Homo tipo-Nesher Ramla” y podría ser antecesora de los neandertales europeos y de otros homínidos asiáticos.

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Sus características anatómicas son más antiguas que las del Homo neanderthalensis y las de los humanos modernos que habitaron en esa zona de Israel. Sin embargo, en el sitio arqueológico había artefactos como herramientas de piedra y elementos distintos a los utilizados por esta especie.

Homínido de Israel se habría mezclado con los Homo sapiens

El texto menciona que el nuevo homínido, hallado en el Corredor Levantino, lo que actualmente es el territorio de Israel, Jordania y Siria, se habría mezclado con los Homo sapiens, especie presente en la región desde hace 200 mil años.

Los científicos calcularon que este homínido tendría cerca de 130 mil años de antigüedad.

Estos hallazgos brindan apoyo arqueológico para las interacciones culturales entre diferentes linajes humanos durante el Paleolítico Medio, lo que sugiere que la mezcla entre el Homo del Pleistoceno Medio y el Homo sapiens ya se había producido en ese momento

Este tipo de hibridación es probable porque el nuevo homínido y el Homo sapiens compartieron el mismo terreno. Además, la especie de Israel tiene características particulares que indican un posible cruce de especies y no cambios que tienen que ver con la evolución humana.

“Es la primera vez que vemos una combinación así en esta zona geográfica y en este periodo”, agregaron los investigadores, pero resaltaron que es necesario hacer más investigaciones para decidir si es una nueva especie o no.

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