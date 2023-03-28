Honduras ordena desalojar la embajada de Taiwán en Tegucigalpa

El lunes 27 de marzo, el Gobierno de Honduras dio 30 días a la embajada de Taiwán en Tegucigalpa para abandonar el país, luego de que la administración de la presidenta izquierdista Xiomara Castro rompiera los lazos bilaterales, en un gesto hacia China con miras a obtener más asistencia del gigante asiático.

El vicecanciller de Honduras, Antonio García, dio la instrucción en la televisión local, luego del anuncio del Gobierno durante el fin de semana de que había establecido relaciones diplomáticas formales con Pekín, y al mismo tiempo puso fin a sus vínculos de décadas con Taiwán.

"Es tiempo más que suficiente para empacar e irse" dijo García en un programa de televisión en referencia al límite de 30 días. "Les vamos a dar a Taiwán todo el apoyo que ellos necesiten para una salida ordenada, amigable".

Honduras anunció el rompimiento oficial de las relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció la existencia de una sola China el pasado 25 de marzo.

Honduras, con miras en proyectos chinos

El vicecanciller de Honduras también aseguró que el plazo para la salida de la representación diplomática taiwanesa de la embajada en Tegucigalpa fue acordado con Pekín, y señaló que espera que la presencia china "venga pronto".

"Nosotros tenemos que enviar una misión diplomática (...) tenemos que ir allá a explorar los grandes proyectos que nos puede dar China", dijo García. "Se habla de represas, se habla de una canal ferroviario", agregó el funcionario, quien mencionó posibles inversiones por unos 10,000 millones de dólares".

También detalló que no existió ninguna oferta de Pekín o pedido económico de Honduras a China previo al establecimiento de relaciones. Más temprano el Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que el inicio de relaciones bilaterales entre los países fue una decisión política sin condiciones.

En respuesta, el opositor Partido Nacional de Honduras, segundo en las últimas elecciones presidenciales, consideró que con la ruptura "se ha consumado una vulgar transacción económica" y prometió hacer todo lo posible para retomar las relaciones con Taiwán si gana los comicios de 2026.