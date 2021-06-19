Detectan el que podría ser el primer caso de hongo verde en India

En India se diagnosticó lo que podría considerarse el primer caso de hongo verde o aspergilosis en un paciente que no respondía al tratamiento para Covid-19.

De acuerdo con el medio Times of India, el primer caso de hongo verde correspondería a un hombre de 34 años, de Madhya Pradesh, quien fue trasladado en avión a la ciudad de Bombay para recibir cuidados especiales, ya que tenía 90% de afectaciones en sus pulmones.

Possibly the first patient detected with Green fungus, in Indore and shifted to Mumbai by air ambulance for treatment. He recovered from COVID-19 recently but underwent a test on suspicion that he had contracted black fungus! pic.twitter.com/Anys2ciXab — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 15, 2021

El paciente se había recuperado de Covid-19 e inicialmente se sospechó que padecía hongo negro, ya que presentó hemorragias nasales graves y fiebre, pero tras realizar las pruebas se encontró que desarrolló aspergilosis, mejor conocido como hongo verde, el cual invadió sus senos paranasales, pulmones y sangre.

"Es el primer caso de hongo verde en Madhya Pradesh. En cuanto al país en general, no estoy seguro", declaró Ravi Dosi, jefe del Departamento de Enfermedades del Tórax del Instituto de Ciencias Médicas Sri Aurobindo, en India.

¿Qué es el hongo verde?

De acuerdo con portales médicos, el hongo verde o aspergilosis es una infección poco común que afecta al sistema respiratorio, principalmente los senos nasales y los pulmones, además de la sangre.

El hongo verde se encuentra en el aire y aunque son inofensivas las cepas de moho, pueden causar enfermedades graves en las personas que tienen un sistema inmune débil, enfermedad pulmonar subyacente o asma.

Se le llama hongo verde porque las pruebas de laboratorio presenta esta coloración, pero no provocan ese tono en el cuerpo de quien la padece.

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"Las infecciones por hongos no agregan ese color al cuerpo, porque el color aparece durante las pruebas en los cultivos de laboratorio", explicó Anita Mutha, del Departamento de Microbiología del Colegio de Medicina MGM de Bombay.

India ha padecido no solo la pandemia de coronavirus, sino las infecciones causadas por hongo, ya que en el país se han presentado casos de hongo amarillo y blanco, además del mortal hongo negro, que provocó un aumento de 150% de casos.

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