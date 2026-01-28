Confirman fecha en que abre el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren Interurbano; ¿cuánto costará?

La conexión total entre el Valle de Toluca y el corazón de la Ciudad de México es inminente. Tras 12 años del inicio de la obra, meses de pruebas y operación parcial, el Gobierno Federal ha confirmado la fecha oficial para la apertura del tramo final del Tren Interurbano "El Insurgente" , que conectará la estación Santa Fe con la terminal de Observatorio.

Aquí te detallamos el calendario de inauguración y las tarifas oficiales desglosadas para planificar tu viaje.

¿Cuándo abre el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente?

La espera terminó para los miles de usuarios que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la capital. Durante su conferencia matutina , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la obra está lista para operar en su totalidad.

La inauguración oficial se llevará a cabo el próximo lunes 2 de febrero. A partir de esta fecha, el tren recorrerá la ruta completa a través de sus siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) finaliza la fase de pruebas operativas en el tramo de montaña y túneles que lleva a Observatorio para garantizar la seguridad plena de los pasajeros antes del corte de listón.

¿Cuánto costará el tramo completo del Tren Interurbano?

Con la apertura de la línea completa, consultamos los precios oficiales compartidos por el Gobierno de México , el cual varía según la distancia recorrida (tarifas interestación). De acuerdo con la tabla oficial de precios registrada ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario:



Recorrido Completo: Viajar desde la terminal Zinacantepec (Edomex) hasta la terminal Observatorio (CDMX) tendrá un costo de $100.00 pesos .

Viajar desde la terminal (Edomex) hasta la terminal (CDMX) tendrá un costo de . A Toluca Centro: De Observatorio a Toluca Centro, el precio será de $90.00 pesos .

De Observatorio a Toluca Centro, el precio será de . Tramo CDMX: Moverse dentro de la capital, específicamente entre la estación Observatorio y Santa Fe , costará $25.00 pesos .

Moverse dentro de la capital, específicamente entre la estación y , costará . Recorrido Corto: El viaje más económico será entre estaciones contiguas o cercanas, como de Observatorio a Vasco de Quiroga , con un costo de $15.00 pesos .

El viaje más económico será entre estaciones contiguas o cercanas, como de , con un costo de . Viajes dentro del Edomex: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec o Lerma es de $15.00 pesos.

El pago del peaje se realizará exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma que se utiliza para el Metro, Metrobús y el sistema Movimex en el Estado de México, facilitando la intermodalidad.

Tabla oficial de precios Del Tren Interurbano “El Insurgente”, registrada ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, desde 2024

¿Cómo llegar a la estación Observatorio del Tren Interurbano?

La estación terminal Observatorio se convertirá en el nodo de conexión más importante del poniente. Al llegar a este punto, los usuarios provenientes de Toluca podrán transbordar directamente al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, conectando con la Línea 1 (que corre hacia Pantitlán) y la Terminal Central de Autobuses del Poniente.

Este nuevo tramo promete reducir drásticamente los tiempos de traslado, presumidos en menos de 60 minutos de una terminal a otra, ofreciendo una alternativa masiva y rápida frente al tráfico habitual de la autopista México-Toluca y la zona de Constituyentes.