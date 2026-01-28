Confirman fecha en que abre el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren Interurbano; ¿cuánto costará?
¡Ya hay fecha! En febrero abre el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren Interurbano; consulta aquí el tiempo de viaje completo de Toluca a CDMX, precios y más.
La conexión total entre el Valle de Toluca y el corazón de la Ciudad de México es inminente. Tras 12 años del inicio de la obra, meses de pruebas y operación parcial, el Gobierno Federal ha confirmado la fecha oficial para la apertura del tramo final del Tren Interurbano "El Insurgente" , que conectará la estación Santa Fe con la terminal de Observatorio.
Aquí te detallamos el calendario de inauguración y las tarifas oficiales desglosadas para planificar tu viaje.
¿Cuándo abre el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente?
La espera terminó para los miles de usuarios que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la capital. Durante su conferencia matutina , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la obra está lista para operar en su totalidad.
La inauguración oficial se llevará a cabo el próximo lunes 2 de febrero. A partir de esta fecha, el tren recorrerá la ruta completa a través de sus siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.
Actualmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) finaliza la fase de pruebas operativas en el tramo de montaña y túneles que lleva a Observatorio para garantizar la seguridad plena de los pasajeros antes del corte de listón.
¡Es tiempo de trenes! 🚄— SICT México (@SICTmx) January 21, 2026
Gracias al @TrenInsurgente el trayecto desde la Zona Metropolitana de Toluca al poniente de la Ciudad de México será de 60 minutos.
El tren trasladará a 100 mil pasajeros diarios a lo largo de 57 kilómetros y 7 estaciones. pic.twitter.com/BpbMmyijPK
¿Cuánto costará el tramo completo del Tren Interurbano?
Con la apertura de la línea completa,
consultamos los precios oficiales compartidos por el Gobierno de México
, el cual varía según la distancia recorrida (tarifas interestación). De acuerdo con la tabla oficial de precios registrada ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario:
- Recorrido Completo: Viajar desde la terminal Zinacantepec (Edomex) hasta la terminal Observatorio (CDMX) tendrá un costo de $100.00 pesos.
- A Toluca Centro: De Observatorio a Toluca Centro, el precio será de $90.00 pesos.
- Tramo CDMX: Moverse dentro de la capital, específicamente entre la estación Observatorio y Santa Fe, costará $25.00 pesos.
- Recorrido Corto: El viaje más económico será entre estaciones contiguas o cercanas, como de Observatorio a Vasco de Quiroga, con un costo de $15.00 pesos.
- Viajes dentro del Edomex: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec o Lerma es de $15.00 pesos.
El pago del peaje se realizará exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma que se utiliza para el Metro, Metrobús y el sistema Movimex en el Estado de México, facilitando la intermodalidad.
¿Cómo llegar a la estación Observatorio del Tren Interurbano?
La estación terminal Observatorio se convertirá en el nodo de conexión más importante del poniente. Al llegar a este punto, los usuarios provenientes de Toluca podrán transbordar directamente al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, conectando con la Línea 1 (que corre hacia Pantitlán) y la Terminal Central de Autobuses del Poniente.
Este nuevo tramo promete reducir drásticamente los tiempos de traslado, presumidos en menos de 60 minutos de una terminal a otra, ofreciendo una alternativa masiva y rápida frente al tráfico habitual de la autopista México-Toluca y la zona de Constituyentes.