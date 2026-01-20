¿Con qué Líneas del Metro CDMX conectará el Tren Interurbano “El Insurgente”?

La movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México está a punto de cambiar radicalmente con la puesta en marcha total del Tren Interurbano México-Toluca, bautizado oficialmente como "El Insurgente". Una de las dudas más frecuentes entre los futuros usuarios es: ¿cómo me moveré una vez que el tren llegue a la capital?

El tren no llegará a un punto aislado, sino que su terminal en la Ciudad de México, la estación Observatorio, se transformará en uno de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) más grandes y complejos del país, conectando directamente con la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¡Avanzan las pruebas operativas del @TrenInsurgente en el tramo Santa Fe-Observatorio! 🚄

Durante las pruebas se utilizan mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para simular el comportamiento del tren con pasajeros. pic.twitter.com/iHi41idYt2 — SICT México (@SICTmx) January 19, 2026

Observatorio: La estación que conectará al Tren Interurbano con el Metro CDMX

La estación Observatorio será la puerta de entrada para miles de mexiquenses que trabajan o estudian en la capital. Al bajar de "El Insurgente", los usuarios tendrán conexión directa con:

1. Línea 1 del Metro CDMX : Esta es la conexión principal y la más inmediata. La Línea 1 (que corre de Observatorio a Pantitlán) es considerada la "columna vertebral" de la movilidad en la CDMX, ya que atraviesa el centro de la ciudad y conecta con otras líneas vitales.

Al transbordar aquí, un usuario que viene de Toluca podrá llegar rápidamente a zonas clave como Chapultepec, Insurgentes, Pino Suárez, Candelaria y San Lázaro.

El plan a futuro: La "Mega Terminal"

Para evitar que la Línea 1 se sature, el plan maestro de movilidad de la Ciudad de México contempla (y en algunos casos ya ejecuta obras) la ampliación de otras dos líneas para que lleguen también a Observatorio:

Ampliación de la Línea 12 (Línea Dorada): El proyecto contempla extender el túnel desde la estación Mixcoac hasta Observatorio . Esto permitiría a los usuarios del Tren Interurbano conectar hacia el sur y oriente de la ciudad (Eje Central, Ermita, Tláhuac) sin tener que pasar por el centro.

El proyecto contempla extender el túnel desde la estación . Esto permitiría a los usuarios del conectar hacia el sur y oriente de la ciudad (Eje Central, Ermita, Tláhuac) sin tener que pasar por el centro. Ampliación de la Línea 9 (Línea Café): Aunque es un proyecto a más largo plazo, se tiene planeado que la terminal de Tacubaya se recorra hasta Observatorio, ofreciendo una alternativa directa hacia el oriente (Velódromo, Ciudad Deportiva, Pantitlán) y desahogando a la Línea 1.



Es importante mencionar que "El Insurgente" tiene una parada previa en la CDMX: la estación Santa Fe. Aunque esta no conecta directamente con el Metro, se integrará con la red de transporte superficial, como la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y nuevas rutas de transporte concesionado, facilitando la llegada a una de las zonas corporativas más importantes y de difícil acceso de la capital.

Con estas conexiones, el tiempo de traslado desde Zinacantepec hasta el Metro Observatorio será de tan solo 39 minutos, reduciendo en más de una hora el tiempo actual de viaje en autobús o automóvil particular.

