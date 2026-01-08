Capturan a hombre en Insurgentes Norte por matar perros; investigan si los comía

Una escena de terror conmocionó a vecinos y transeúntes de la alcaldía Gustavo A. Madero este jueves. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la detención de un hombre, aparentemente en situación vulnerable, señalado como presunto responsable de matar y desollar perros cerca de Avenida Insurgentes.

Los hechos se registraron en el camellón que divide la Avenida Insurgentes Norte y el Eje 4 Norte (Avenida Fortuna), en los límites de las colonias Magdalena de las Salinas y San Salvador el Verde.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del sujeto manipulando los restos de los animales .

¿Qué pasó en Insurgentes Norte? Hallan a hombre matando perros

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron el reporte. En el lugar se encontraron indicios de crueldad animal extrema, incluyendo la piel de uno de los caninos, lo que ha llevado a las autoridades a abrir una línea de investigación para determinar si el implicado sacrificaba a los animales con la intención de alimentarse de ellos.

El detenido fue asegurado y trasladado de inmediato a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), donde se definirá su situación jurídica por el delito de maltrato animal.

#AlMomento | Un indigente fue detenido tras ser señalado como presunto responsable de destrozar a dos perros para comerlos.



Los hechos ocurrieron en el cruce de las Av. Fortuna y Av. de los Insurgentes en la colonia San Salvador el Verde, alcaldía Gustavo A. Madero de la #CDMX… pic.twitter.com/InpnU9eEd3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2026

Noticia en desarrollo. Más información en breve.