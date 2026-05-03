Caen integrantes de “Los Petrofactureros”: Detienen al líder, Héctor “N”, y a 8 cómplices por red de huachicol fiscal

Autoridades confirmaron la detención de nueve integrantes de "Los Petrofactureros", incluyendo a su líder Héctor "N", quienes se dedicaban al huachicol fiscal y a lavar dinero en México.

Los nueve integrantes de esta red, ya están en prisión tras ser vinculados a proceso por montar una de las estructuras de contrabando.

🚨#AlertaADN



Vinculan a proceso al líder y a nueve integrantes más de “Los Petrofactureros”, una red dedicada a la venta ilegal de hidrocarburo mediante empresas fachada ⚖️⛽🚔 pic.twitter.com/28OjXjMcSZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 3, 2026

"Los Petrofactureros" crearon un imperio con 40 empresas

Lo que hacía especial a esta banda no era solo el combustible, sino su capacidad para fingir que eran empresarios honestos. Utilizaban más de 40 empresas fachada dedicadas supuestamente a la logística, la construcción y las maquilas.

En la realidad, estas oficinas no tenían ni un solo camión propio ni infraestructura real; eran solo nombres utilizados para simular actividades y mover el dinero sucio sin levantar sospechas ante Hacienda.

"Los Petrofactureros" pasaba gasolina por aduanas

Para no pagar los impuestos correspondientes a la gasolina o el diésel, el grupo declaraba que su carga eran aditivos, lubricantes o aceites. Al etiquetar el producto de forma falsa, lograban cruzar la frontera pagando una miseria en comparación con el valor real del hidrocarburo.

A este esquema se le conoce como huachicol fiscal, y es el que les permitió amasar fortunas evadiendo los controles del Estado.

Investigaciones contra "Los Petrofactureros" comenzaron desde 2024

La investigación es el hilo de una madeja que comenzó a desenredarse en 2024, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon. Ese evento fue la pista clave que reveló un sistema de transporte multimodal: usaban barcos, trenes y camiones para mover el combustible robado o de contrabando por todo el territorio nacional, conectando puertos con centros de distribución clandestinos.

Detienen a seis integrantes de una organización criminal denominada "Petrofactureros" dedicada al huachicol fiscal



Operaban en Tamaulipas, Jalisco y Querétaro y se les decomisó bienes por 126 mdp, informaron Fuerzas federales https://t.co/mLZpEjDxbK pic.twitter.com/N7LFm4SvAk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Héctor Iván Pineda: el líder de "Los Petrofactureros"

La caída de Héctor Iván Pineda representa el descabezamiento de la organización. Según las indagatorias, él era quien coordinaba desde las compras internacionales hasta el blanqueo del capital. Junto a él, otros ocho cómplices fueron presentados ante el juez, quien determinó que hay pruebas suficientes para investigarlos por delincuencia organizada y delitos contra la Ley de Hidrocarburos.

El juez ordenó que se queden encerrados mientras se cierra la investigación.

Con esta detención, se desactiva una red que no solo afectaba las arcas públicas por la falta de pago de impuestos, sino que alimentaba un mercado negro que desestabiliza al sector energético legal.