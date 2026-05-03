Pánico en Peñón de los Baños: Sonidero termina en balacera con 15 heridos | Mientras Dormía

Una fiesta sonidera se transformó en escena de terror la noche del sábado 2 de mayo de 2026 en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX) mientras usted dormía.

Al menos 15 personas sufrieron heridas por impactos de arma de fuego tras una riña entre asistentes que escaló a balacera desenfrenada. El ambiente festivo se interrumpió por la agresión, ya que el sonido de los disparos provocaron pánico entre los asistentes, que huyeron de la zona.

Operativo de seguridad en Venustiano Carranza: calles cerradas tras tiroteo

Servicios de emergencia y policías acudieron de inmediato al lugar. Atendieron a los heridos en sitio y los trasladaron rápidamente al Hospital General de Balbuena para atención médica especializada.

Autoridades capitalinas cerraron las calles alrededor de la zona, restringieron el paso de peatones e implementaron un operativo de seguridad intensivo. Hasta ahora, no hay reporte de detenciones relacionadas con el incidente. Las autoridades ya investigan los hechos.

Choque en Calzada La Viga: conductor detenido tras derribar postes en Iztacalco

En paralelo, un impresionante choque sacudió la colonia Reforma Iztaccíhuatl, alcaldía Iztacalco. El conductor de un automóvil perdió el control sobre Calzada La Viga, metros antes de la calle Playa Erizo.

¿Qué pasó en la colonia Reforma Iztaccíhuatl hoy 2 de mayo?

La unidad impactó y derribó al menos dos postes, causando daños graves al mobiliario urbano. Afortunadamente, no hay personas lesionadas; solo afectaciones materiales significativas.

Servicios de emergencia y policías llegaron al sitio. El conductor quedó detenido y lo presentaron ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños. La SSC remolcó el vehículo dañado y restablecieron el tránsito en la zona.