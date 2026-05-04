¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte oficial y retrasos en Líneas este lunes 4 de mayo
¡Sal con tiempo para iniciar la semana! Te traemos el reporte oficial del Metro CDMX. Revisa el avance de trenes, estaciones saturadas y los avisos de la cuenta oficial en tiempo real.
Arranca la semana y este lunes 4 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra la alta afluencia característica de las mañanas. Para que puedas planificar tu ruta y evitar contratiempos, es fundamental conocer los reportes oficiales antes de ingresar a los andenes.
En este EN VIVO de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto las actualizaciones emitidas por la cuenta oficial del Metro. Conoce los tiempos de espera, las líneas con marcha de seguridad y los incidentes que podrían retrasar tu traslado.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte oficial y retrasos en Líneas este lunes 4 de mayo
Línea 3 con retrasos
Usuarios en redes sociales afirman que la Línea 3 presenta retrasos.
Retrasos en Línea B
Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.
Cuatro estaciones cerradas, ¿cuáles son?
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
Comienza servicio del Metro CDMX
Se da inicio al servicio del Metro CDMX, se espera una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 13 °C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 28° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/nCSC65mfIo— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 4, 2026