¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte oficial y retrasos en Líneas este lunes 4 de mayo

Arranca la semana y este lunes 4 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra la alta afluencia característica de las mañanas. Para que puedas planificar tu ruta y evitar contratiempos, es fundamental conocer los reportes oficiales antes de ingresar a los andenes.

En este EN VIVO de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto las actualizaciones emitidas por la cuenta oficial del Metro. Conoce los tiempos de espera, las líneas con marcha de seguridad y los incidentes que podrían retrasar tu traslado.