¿Qué calles están cerradas? Marchas CDMX hoy 4 de mayo: Sigue el reporte vial EN VIVO
¡Toma previsiones! Antes de salir de casa, consulta cuáles serán las marchas, las calles cerradas y las alternativas viales en la CDMX este lunes 4 de mayo.
Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades con afectaciones previstas para hoy lunes 4 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Esto con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se elabora con base en el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
¿Qué calles están cerradas? Marchas CDMX hoy 4 de mayo: Sigue el reporte vial EN VIVO
Fuga de gas en colonia Asturias
Personal de emergencia atiende una fuga de gas en Ventura G. Tena y Calzada de la Viga, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc. Evita la zona y circula por Avenida del Taller, Viaducto y Avenida Plutarco Elías Calles.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a calle Ventura G. Tena y Calz. de la Viga, col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, por fuga de gas. #AlternativaVial Av. del Taller, Viaducto y Av. Plutarco Elías Calles. pic.twitter.com/nFNcBKCl3q— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 4, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
12:00 HORAS | Organizaciones y Colectivos Indígenas
Organizaciones realizarán una ceremonia indígena a las afueras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.
12:00 HORAS | Platafroma 4:20
Las actividades culturales de promoventes del autocultivo de la cannabis se concentrarán en el Monumento a la Madre, en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.