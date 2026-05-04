¿Qué calles están cerradas? Marchas CDMX hoy 4 de mayo: Sigue el reporte vial EN VIVO

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades con afectaciones previstas para hoy lunes 4 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Esto con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se elabora con base en el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).