Golpe en altamar: Marina logra decomiso de 2.1 toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec

Un operativo de la Secretaría Marina de México derivó en el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, frente a Oaxaca; la intervención ocurrió a más de 100 millas náuticas de la costa , donde personal naval localizó y aseguró la carga durante patrullajes de vigilancia en aguas nacionales.

La acción fue realizada por elementos de la Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera; tras detectar los bultos en altamar, las unidades desplegadas procedieron a su recuperación y resguardo, activando los protocolos de seguridad para su traslado a puerto.

Así fue el decomiso de cocaína en el Golfo de Tehuantepec

De acuerdo con los datos operativos, el cargamento estaba compuesto por 78 bultos envueltos en bolsas negras ; en su interior se encontraron más de dos mil paquetes con polvo blanco con características de cocaína, alcanzando un peso ministerial superior a las dos toneladas.

El decomiso representa una afectación económica estimada en varios millones de pesos; además, evita que millones de dosis lleguen a puntos de distribución en territorio nacional, lo que reduce el impacto de estas sustancias en zonas urbanas.

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Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.



Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

Marina refuerza vigilancia en rutas del Pacífico

El Golfo de Tehuantepec es considerado una zona estratégica para el tránsito de cargamentos ilícitos por vía marítima; por ello, la Marina mantiene operaciones constantes que combinan vigilancia aérea, patrullaje naval y presencia terrestre para detectar movimientos irregulares.

En este caso, la recuperación de la carga se realizó sin incidentes; el personal naval aseguró los paquetes y los puso bajo resguardo para su entrega a las autoridades correspondientes, siguiendo la cadena de custodia.

Investigación abierta tras el aseguramiento de cocaína

Tras el decomiso, la carga fue puesta a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación para determinar su origen y destino; será esta instancia la que defina la situación legal del aseguramiento.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida en el combate al tráfico de cocaína en rutas marítimas; en el actual periodo, la Marina ha logrado asegurar decenas de toneladas en distintos operativos, con énfasis en el Golfo de Tehuantepec, donde se mantiene vigilancia permanente para inhibir actividades delictivas.