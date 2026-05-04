Golpe en altamar: Marina logra decomiso de 2.1 toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec
Marina realizó decomiso de cocaína en el Golfo de Tehuantepec: aseguró 78 bultos con 2.1 toneladas a 103 millas de Oaxaca; las autoridades ya investigan.
Un operativo de la Secretaría Marina de México derivó en el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, frente a Oaxaca; la intervención ocurrió a más de 100 millas náuticas de la costa, donde personal naval localizó y aseguró la carga durante patrullajes de vigilancia en aguas nacionales.
La acción fue realizada por elementos de la Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera; tras detectar los bultos en altamar, las unidades desplegadas procedieron a su recuperación y resguardo, activando los protocolos de seguridad para su traslado a puerto.
Así fue el decomiso de cocaína en el Golfo de Tehuantepec
De acuerdo con los datos operativos, el cargamento estaba compuesto por 78 bultos envueltos en bolsas negras; en su interior se encontraron más de dos mil paquetes con polvo blanco con características de cocaína, alcanzando un peso ministerial superior a las dos toneladas.
El decomiso representa una afectación económica estimada en varios millones de pesos; además, evita que millones de dosis lleguen a puntos de distribución en territorio nacional, lo que reduce el impacto de estas sustancias en zonas urbanas.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE LE SALE EL TIRO Y TERMINA HERIDO! LADRÓN SE DISPARA CON SU ARMA TRAS FALLAR EN ROBO DE CAMIONETA EN EDOMEX
Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026
Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT
Marina refuerza vigilancia en rutas del Pacífico
El Golfo de Tehuantepec es considerado una zona estratégica para el tránsito de cargamentos ilícitos por vía marítima; por ello, la Marina mantiene operaciones constantes que combinan vigilancia aérea, patrullaje naval y presencia terrestre para detectar movimientos irregulares.
En este caso, la recuperación de la carga se realizó sin incidentes; el personal naval aseguró los paquetes y los puso bajo resguardo para su entrega a las autoridades correspondientes, siguiendo la cadena de custodia.
Investigación abierta tras el aseguramiento de cocaína
Tras el decomiso, la carga fue puesta a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación para determinar su origen y destino; será esta instancia la que defina la situación legal del aseguramiento.
Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida en el combate al tráfico de cocaína en rutas marítimas; en el actual periodo, la Marina ha logrado asegurar decenas de toneladas en distintos operativos, con énfasis en el Golfo de Tehuantepec, donde se mantiene vigilancia permanente para inhibir actividades delictivas.