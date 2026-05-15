Explosión en feria de Amatitán deja una persona fallecida y trágico accidente de tren cobra una vida en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Mientras usted dormía, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, sucedieron varios hechos relevantes durante la noche y madrugada del 15 de mayo de 2026, como la explosión en una feria patronal en Amatitán, el arrollamiento de un hombre de mediana edad en Zapopan y un accidente vial en la Avenida Vallarta que, afortunadamente, no cobró vidas.

Emergencia en Amatitán: feria patronal termina en tragedia tras explosión

Lo que debía ser una noche de fervor y alegría en el municipio de Amatitán, Jalisco, se transformó en una escena de terror cuando una explosión en las inmediaciones del templo principal dejó como saldo una persona fallecida y 26 lesionados. El incidente, ocurrido durante las celebraciones de la fiesta patronal, ha conmocionado a la región tequilera del estado.

Según los primeros peritajes de Protección Civil, el caos se originó por el uso de pirotecnia. Un "buscapiés" mal dirigido se desvió de su trayectoria e impactó directamente contra un puesto de comida instalado en la plaza, donde se encontraban tanques de gas LP y grandes recipientes con aceite hirviendo.

El aceite hirviendo se proyectó sobre los asistentes cercanos, mientras que el estallido de un cilindro de gas derribó estructuras metálicas y lanzó proyectiles hacia la multitud que se encontraba congregada frente a la iglesia.

Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar para atender a las víctimas. De los 26 lesionados, las autoridades sanitarias informan que seis se encuentran en estado de gravedad, con quemaduras de segundo y tercer grado, así como heridas por la onda expansiva.

Tragedia en fiesta patronal de Jalisco



Una persona murió y otras 26 resultaron lesionadas tras la explosión de un tanque de gas durante una fiesta patronal en Amatitán, Jalisco.



De acuerdo con los primeros reportes, el cilindro habría sido alcanzado por pirotecnia utilizada… pic.twitter.com/vageYLqA1H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

Hombre es arrollado por el tren al cruzar las vías

Un hombre de 35 años murió esta madrugada en Zapopan tras ser embestido por un tren en el cruce de Inglaterra y Acero. La víctima intentó ganar el paso a tres locomotoras, pero fue proyectado varios metros por el impacto. Paramédicos confirmaron el deceso y la Fiscalía ya investiga el caso.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre murió tras ser atropellado por el tren en el cruce de Av. Inglaterra y la calle Acero, frente al fraccionamiento Villas de Asís, en Zapopan. 🚆⚠️



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/qcfntcucBo — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 15, 2026

Accidente en Avenida Vallarta

Un aparatoso accidente colapsó la circulación en el paso a desnivel de Avenida Vallarta y Patria, en Zapopan, dejando una camioneta de lujo como pérdida total y daños considerables a la infraestructura municipal.

El vehículo involucrado, una Toyota Tundra del año, terminó impactado y "trepado" en las jardineras centrales tras perder el control. El fuerte impacto no solo destruyó el concreto y la vegetación de la zona, sino que alcanzó a otros dos vehículos: un auto compacto y una SUV Renault Koleos que circulaban por el punto.