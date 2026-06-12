¿Qué significa la alineación de Mercurio, Júpiter y Venus? Guía para observar el fenómeno en junio

¡Tienes una cita con el cielo en junio! La alineación de Mercurio, Júpiter y Venus es uno de los eventos astronómicos más llamativos que podrán observarse este año. Si quieres disfrutarlo al máximo, conviene conocer la fecha, el horario ideal para observarlo y las condiciones meteorológicas que favorecerán una mejor vista del espectáculo astronómico.

¿Cómo se forma una alineación planetaria?

La alineación planetaria ocurre porque los planetas del Sistema Solar giran alrededor del Sol en un plano similar conocido como la eclíptica.

Esto pasa cuando sus órbitas los llevan a coincidir visualmente en una misma zona de cielo, desde la Tierra parecen forman una línea, aunque en realidad están separados por millones de kilómetros. Este fenómeno es un efecto de perspectiva y no una alineación perfecta en el espacio, explican especialistas de la UNAM.

Mercurio, Júpiter y Venus se alinean: cuándo y cómo ver este espectáculo astronómico

Anota esto en tu agenda, por que la alineación durará entre 20 y 45 minutos después de que se oculte el Sol. Para ver la alineación, especialistas señalan que Venus será el planeta más fácil de identificar, ya que brillará con mayor fuerza que los demás.

Mientras que Júpiter aparecerá muy cerca de Venus, y Mercurio se ubicará más abajo, cerca del horizonte occidental, por lo que será más difícil de distinguir. Por ello, recomiendan comenzar la observación inmediatamente después de la puesta del Sol, antes de que Mercurio desaparezca de la vista.

Los planetas podrán apreciarse desde México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Europa, siempre que el cielo permanezca despejado.

¿Qué es la contaminación lumínica?

Uno de los factores que pueden dificultar la observación de este evento es la contaminación lumínica. De acuerdo con la UNAM, el fenómeno consiste en el exceso o uso inadecuado de luz artificial que incrementa el brillo del cielo nocturno y reduce la visibilidad de estrellas, planetas y otros objetos astronómicos.

La iluminación de calles, edificios, anuncios publicitarios y zonas comerciales provoca que la luz se disperse en la atmósfera, disminuyendo la oscuridad natural de la noche.