¿Habrá clases el viernes 12 de junio tras el Mundial 2026? Esto dice la SEP sobre la suspensión de actividades

La emoción por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se siente en las calles luego de que la Selección Mexicana arrancó su participación con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, resultado que encendió el ánimo de miles de aficionados que siguieron el encuentro dentro y fuera de los estadios, pero también nació una nueva pregunta sobre las clases, ¿el viernes 12 de junio también será día de descanso o las actividades escolares regresarán a la normalidad?

El viernes 12 de junio sí habrá clases, según el calendario oficial

Aunque el Gobierno federal decretó la suspensión de actividades escolares para hoy jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026 y la presentación de México en el torneo, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que extienda ese descanso al día siguiente.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 12 de junio está considerado como una jornada normal de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Esto significa que, en principio, los estudiantes deberán acudir a las aulas y las actividades académicas se desarrollarán de manera habitual.

¿Cómo saber si tendré clases este 12 de junio?

Pese a que la SEP no contempla una suspensión adicional, existe la posibilidad de que algunos planteles adopten medidas particulares relacionadas con la organización interna de sus actividades.

Por esa razón, autoridades educativas recomiendan a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos emitidos por cada escuela, especialmente en aquellas entidades donde el ambiente mundialista ha generado una alta participación social.

La expectativa también creció después del triunfo mexicano sobre Sudáfrica, ya que muchos aficionados consideran que el resultado merece una celebración prolongada. No obstante, cualquier modificación al calendario oficial tendría que ser comunicada por las autoridades correspondientes.

¿Cuándo acaba termina el ciclo escolar 2025-2026?

Más allá del ambiente festivo que rodea al Mundial, el ciclo escolar se encuentra en su etapa final. Las clases concluirán el próximo 15 de julio, mientras que los días 16 y 17 estarán destinados a actividades de capacitación y talleres para docentes.

Las vacaciones de verano comenzarán oficialmente el 18 de julio. Antes de ello, todavía queda una fecha de descanso marcada en el calendario: el viernes 26 de junio, cuando se realizará el último Consejo Técnico Escolar del ciclo, generando un fin de semana largo para millones de estudiantes.