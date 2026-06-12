De la emoción al orgullo nacional: la jornada que hizo vibrar a todo México

El 11 de junio de 2026 quedó marcado como una fecha especial para millones de personas en México. El Mundial 2026 regresó a territorio nacional y el histórico Estadio Ciudad de México volvió a convertirse en el epicentro del futbol mundial, en una jornada cargada de emoción, música, identidad y esperanza.

Desde las primeras horas del día, el ambiente reflejaba algo más que el inicio de una competencia deportiva. Entre cánticos, banderas y muestras de entusiasmo, miles de aficionados se reunieron para presenciar el regreso de la máxima justa futbolística a México, país que ya había sido sede de las ediciones de 1970 y 1986.

Un Azteca convertido en la catedral del fútbol

El llamado Coloso de Santa Úrsula volvió a abrir sus puertas y es considerado uno de los estadios más emblemáticos del planeta, el inmueble fue escenario de una ceremonia que combinó tradición, música y diversidad cultural.

Las actividades incluyeron presentaciones musicales de Maná y Los Ángeles Azules, además de la participación de artistas internacionales que acompañaron el arranque de una nueva etapa para el torneo, descrita como un Mundial sin fronteras.

La ceremonia también incluyó mensajes en lenguas originarias y expresiones culturales que buscaron mostrar al mundo la riqueza y pluralidad de México.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Miles de voces se unieron en el estadio para entonarlo antes del partido, generando una atmósfera de orgullo nacional que se extendió dentro y fuera del inmueble.

Del otro lado, Sudáfrica interpretó su himno en las cinco lenguas que forman parte de su identidad nacional, en una muestra de unidad y diversidad cultural.

Quiñones y Raúl Jiménez encendieron la ilusión

Ya en el terreno de juego, la México respondió al respaldo de su afición. El equipo tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró recompensa con el gol de Julián Quiñones, que desató la celebración en las tribunas.

Con el paso del partido, México mantuvo el dominio y amplió la ventaja gracias a Raúl Jiménez, quien protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche al reencontrarse con el gol en una cita mundialista.

Los tantos provocaron una explosión de alegría entre los asistentes, que acompañaron cada jugada con el tradicional “México, México” y una serie de ovaciones que hicieron retumbar el estadio.

Una fecha para la memoria

Más allá del resultado, la inauguración del Mundial 2026 dejó una imagen de unidad y entusiasmo colectivo. Helicópteros sobrevolando con la bandera nacional, un estadio lleno y una afición entregada fueron parte de una postal que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

Con el silbatazo final, la sensación fue compartida por miles de personas: el Mundial volvió a México y, por una noche, el futbol logró reunir a un país entero alrededor de la ilusión, la celebración y la esperanza.

