Lluvia de estrellas Ariétidas: la guía completa y horario para ver hasta 30 meteoros en junio

La lluvia de estrellas Ariétidas entra en su recta final, un espectáculo del cielo considerado como la lluvia de meteoros diurna más intensa de todo el año debido a su cercanía con el Sol.

Este fenómeno astronómico se caracteriza por registrar entre 30 y 60 meteoros por hora, incluso durante el día, una cifra que supera a la de muchas lluvias de estrellas nocturnas famosas.

En Azteca Noticias te compartimos la guía completa para que no te pierdas este espectacular evento que solo puede observarse durante mayo y junio, siendo este último mes su "pico" o el momento de mayor intensidad.

Fecha y hora para apreciar la lluvia de estrellas Ariétidas

Se les conoce como Ariétidas porque su radiante, que es la constelación de Aries, se encuentra muy cerca del Sol. Por esta razón, el fenómeno ocurre principalmente durante el día, aunque al ojo humano no se percibe por los rayos del sol.

Sin embargo, algunos meteoros brillantes pueden ser visibles durante el amanecer, es decir entre las 4:00 y las 7:00 de la mañana, según informó la aplicación de astronomía Star Walk.

Para observar la caída de los meteoros sin la ayuda de un telescopio, se recomienda:



Buscar un lugar al horizonte oriental lo suficientemente despejado

Evitar las luces de la ciudad y buscar lugares oscuros

Llegar al lugar unos 45 minutos antes para acostumbrar a tus ojos a la oscuridad.

Recuerda: no necesitas telescopios ni binoculares, pues los aparatos ópticos no se recomiendan porque limitan el campo de visión.

Mercurio reaparece como testigo celeste 🌠



El cielo anuncia la gran conjunción de Júpiter y Venus, el regreso de Mercurio, lluvias de estrellas y conjunciones lunares:



🔭 Planetas visibles por telescopio

🌙 Cuarto menguante en Acuario

🌠 Pico de las Ariétidas con 50 meteoros

🪐… pic.twitter.com/ffadzfXgud — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 6, 2026

¿Hasta cuándo se puede ver la lluvia Ariétidas?

Aunque el punto máximo de las Ariétidas ocurrió el 7 de junio, la lluvia de meteoros mantiene actividad durante varias semanas.De acuerdo con los datos de la Unión Astronómica Internacional, este fenómeno se da del 14 de mayo al 24 de junio,

Durante este periodo, partículas espaciales ingresan a la atmósfera terrestre y generan destellos luminosos. Como un efecto espejo, los meteoros no caen desde arriba, sino que parecen surgir desde el horizonte hacia el cielo.

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Las Ariétidas son visibles en ambos hemisferios, aunque las condiciones suelen ser ligeramente más favorables para los observadores del Hemisferio Norte.

Incluso después de su pico de actividad, todavía es posible observar algunos meteoros hasta el 24 de junio, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

