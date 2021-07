Resolver desabasto de medicamentos antes de festejos: senadores PAN

Cd. de México.- En respuesta al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Grupo Parlamentario de senadores del PAN exigió resolver el desabasto de medicamentos, que señalaron, es lo que interesa a los mexicanos, y no festejos de aniversario al frente del Gobierno federal.

Los legisladores panistas consideraron que hay temas prioritarios que el Jefe del Ejecutivo federal debe atender, sobre todo cuando hay desabasto de medicamentos para los niños con cáncer y que la pandemia por Covid 19 no ha terminado y se minimizan esos temas.

Fue a través de la cuenta de Twitter de los senadores de Acción Nacional dónde se hizo el llamado. Por su parte la senadora Kenia López Rabadán insistió en la destitución del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell debido a los malos resultados, que dijo, ha tenido en el manejo de la pandemia y por las declaraciones que relacionan a presuntos grupos golpistas con las protestas de los padres de niños con cáncer.

“A ellos a quien les exigimos lo remuevan y a él que se ve que no tiene ningún límite, ni ninguna mesura, simple y sencillamente esperar a que tenga tantita dignidad y renuncie”.

Romero Hicks lanza reto.

Por su parte el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks se unió a la petición de renuncia de Lípez Gatell a quien también retó a un debate sobre los temas de salud y a que visite los hospitales donde se encuentran los niños con cáncer.

“Lo reto a un debate en cualquier lugar del Congreso mexicano con los legisladores preparados en el tema, o a visitar los hospitales en donde están los niños y las niñas con cáncer, para poder tener una valoración; cuando alguien desde el gobierno le teme a la población está enfermo, él está enfermo y exigimos su renuncia y, en su momento, vamos a solicitar una reunión de trabajo con el sector salud para que nos expliquen el desabasto de las medicinas, la falta de atención y empieza por el secretario, la persona de compras y todos los responsables”.

Destacó que debe entender y aprender que con la salud de los niños no se juega.

“Con la salud de las niñas y niños no se juega y es el dolor que estamos recibiendo, y los que hemos perdido un hijo lo sentimos en el alma y en el corazón de manera distinta, nos solidarizamos con la desesperación de los padres y las madres de familia, y hoy lo que queremos son medicinas, no regaños, no distancia con la realidad”.