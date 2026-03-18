¿Qué pasó en el Hospital La Raza? IMSS desmiente inundación tras lluvias en CDMX

Luego de que en redes sociales circularan imágenes que alertaban sobre una supuesta inundación en el Centro Médico Nacional La Raza, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salió al paso para aclarar la situación: no hubo tal anegación. De acuerdo con la institución, lo que realmente ocurrió fue la ruptura de una tubería en una zona de acceso que conecta el área de Consulta Externa con el Hospital de Especialidades.

El incidente, registrado la tarde de este martes en medio de las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México, generó confusión entre usuarios que difundieron videos y fotografías donde se observaba acumulación de agua al interior del complejo médico. Sin embargo, el IMSS precisó que el percance fue controlado y, lo más importante, que los servicios médicos no se vieron afectados en ningún momento.

Lluvias provocan afectaciones en distintos puntos de la CDMX

El caso de La Raza no fue el único incidente relacionado con las precipitaciones. En distintos puntos de la capital se reportaron afectaciones que obligaron a la movilización de cuerpos de emergencia.

Uno de los eventos más llamativos ocurrió sobre Periférico Sur, a la altura de Picacho, en la alcaldía Tlalpan, donde la caída de la lona de un espectacular generó cortes a la circulación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo para retirar el material, que había quedado sobre el segundo piso de la vialidad. Tras ser descendida, la lona fue enrollada y colocada en el camellón en espera de su retiro definitivo.

En la alcaldía Benito Juárez, otro incidente derivado de las lluvias se registró en el cruce de las calles Pensilvania y California, en la colonia Ciudad de los Deportes, donde un árbol colapsó, obstruyendo el paso vehicular. Personal de emergencia acudió para liberar la vialidad sin que se reportaran personas lesionadas.

A estos hechos se sumó un percance vial sobre Calzada de Tlalpan, donde una unidad de transporte público perdió el control e invadió una ciclovía, generando momentos de tensión entre automovilistas y ciclistas.

¿Cómo será el clima en CDMX este 18 de marzo?

Las autoridades capitalinas advirtieron que las condiciones meteorológicas continuarán siendo variables. Para el amanecer de este miércoles 18 de marzo, se activó alerta amarilla en la alcaldía Tlalpan debido al descenso de temperaturas, que podrían ubicarse entre los 4 y 6 grados Celsius.

Ante este panorama, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.