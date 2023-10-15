Aerolínea mexicana remata vuelos con 80% de descuento; estos son los destinos

En su quinta edición, el Hot Travel 2023 de la aerolínea mexicana, Volaris, ofrece promociones desde un 60 y hasta un 80% de descuento en compras de vuelos a más de 100 destinos en México, además de internacionales con destinos en Estados Unidos, Centroamérica, Colombia y Perú.

Los descuentos en las compras de la aerolínea mexicana van desde un 60 y hasta un 80% de descuento en compras de vuelos que hagas a través de internet. No te preocupes si aún no sabes a dónde viajar, esta aerolínea te ofrece varias sugerencias de viaje para que aproveches estos vuelos en oferta.

¿En qué consiste el Hot Travel de la aerolínea mexicana?

El Hot Travel 2023 es una campaña de ofertas y promociones en internet, en este caso de venta de boletos de avión que efectúa la industria de viajes en Mexico. Este Hot Travel también ofrece descuentos y promociones en hospedajes, viajes en autobuses, además de paquetes a diversos destinos y servicios turísticos.

En su quinta edición, se efectúa durante cinco días, en los que las compañías ofrecen promociones y descuentos en muchos de sus productos o servicios. Entre los días del 12 al 16 de octubre 2023, Volaris ofrece descuentos para viajar a más de un centenar de destinos tanto en México como en Estados Unidos, países de Centroamérica, además de Perú y Colombia.

Atrévete a desconectarte de todo y que se te haga fácil viajar con los descuentos más hot 🔥🔥🔥 del Hot Travel. https://t.co/cfNXyX1uqm#SeMeHizoFácilConVolaris #HotTravel pic.twitter.com/SLZaEEoLma — Volaris (@viajaVolaris) October 15, 2023

¿Dónde comprar boletos de avión durante Hot Travel 2023?

Para aprovechar las ofertas y descuentos en tus boletos de avión, deberás ingresar en la página web de la aerolínea mexicana “volaris.com” o mediante su aplicación Volaris app, elige las fechas que te convengan y que apliquen con los descuentos del Hot Travel 2023.

La aerolínea mexicana señala que “tus datos de pago e información bancaria siempre estarán protegidos y podrás pagar de diversas maneras como tarjeta de crédito o débito, además de pagos en efectivo en bancos y sucursales participantes.

Cabe señalar que vuelos más baratos van desde los 189 pesos por viajero, además de descuentos de hasta 60 por ciento y si cuentas con “v.club”, membresía que te da descuentos en tarifas en cada vuelo, puedes obtener un 20 por ciento adicional. Para poder aplicar alguna de las ofertas, es importante conocer los términos y condiciones, mismos que puedes encontrar en la misma página de la aerolínea.

El Hot Travel es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online que reúne a más de 550 empresas mexicanas e internacionales en sectores de retail, viajes, servicios financieros, que tienen como objetivo el desarrollar su comercio electrónico, además de aplicar las mejores prácticas de la industria.